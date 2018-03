Myśliwiec US Navy rozbił się u wybrzeży Florydy. Są ofiary

Myśliwiec amerykańskiej marynarki wojennej Boeing F/A-18 Super Hornet rozbił się po południu czasu lokalnego u wybrzeży Key West na Florydzie. Zginęło dwóch członków załogi samolotu.

Maszyna podchodziła do lądowania w bazie lotnictwa marynarki wojennej około godz. 16.30 we wtorek czasu lokalnego. Z nieustalonych na razie przyczyn, samolot spadł do morza około mili na wschód od pasa startowego.



Pilot i oficer systemu uzbrojenia katapultowali się, zostali wyciągnięci z wody, ale w nocy ze środy na czwartek amerykańskie władze wojskowe poinformowały, że obaj zmarli. Prezydent USA Donald Trump złożył na Twitterze kondolencje bliskim ofiar katastrofy.

Please join me with your thoughts and prayers for both aviators, their families and our incredible @USNavy. https://t.co/60bHhrp8Y1