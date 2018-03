Watykan ocenzurował list Benedykta XVI o Franciszku

Zdjęcie listu papieża Benedykta XVI o Franciszku, szeroko komentowanego przez media, zostało opublikowane przez Watykan bez kluczowych fragmentów; to zmieniło jego sens. W ocenzurowanej postaci dokument został odebrany jako zdecydowany głos w obronie obecnego papieża w związku z krytyką kierowaną pod jego adresem, tymczasem całość nie jest tak jednoznaczna.

Watykan przyznał, że ingerował w przesłane mediom zdjęcie listu emerytowanego papieża Benedykta XVI o papieżu Franciszku. Na zamieszczonym zdjęciu zamazane zostały dwie istotne, kończące stronę wersy, a drugą stronę zasłonił stos książek. Manipulacja zmieniła znaczenie zdjęcia w sposób naruszający standardy dziennikarskie.



Zdjęcie z listem papieża seniora do prefekta Sekretariatu ds. Komunikacji prał. Dario Vigano zostało opublikowane w poniedziałek. List powstał z okazji prezentacji serii książek „Teologia papieża Franciszka”, ukazującej się nakładem watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana (LEV).

źródło: Associated Press, KAI

„Z zadowoleniem przyjmuję tę inicjatywę, która chce sprzeciwić się i zareagować na niemądry przesąd, według którego papież Franciszek jest człowiekiem praktycznym, pozbawionym szczególnej formacji teologicznej lub filozoficznej, podczas gdy ja byłbym jedynie teoretykiem teologii, który mało zrozumiał z konkretnego życia chrześcijańskiego dzisiaj” – napisał Benedykt XVI.Podziękował za dar 11 książek napisanych przez teologów o międzynarodowej sławie, które złożyły się na serię zredagowaną przez ks. Roberto Repole, przewodniczącego Włoskiego Towarzystwa Teologicznego. „Te niewielkie tomy słusznie ukazują, że Papież Franciszek jest człowiekiem o głębokiej formacji filozoficznej i teologicznej i dlatego pomagają zobaczyć wewnętrzną kontynuację między dwoma pontyfikatami, choć ze wszystkimi różnicami stylu i temperamentu” - zauważył.List był cytowany przez prałata Dario Vigano jako argument przeciwko tym, którzy kwestionują teologiczne i filozoficzne kompetencje Franciszka. Jednak w środę Watykan przyznał dziennikarzom Associated Press, że na zdjęciu rozmył dwa ostatnie wiersze z pierwszej strony listu, w których Benedykt zaczyna wyjaśniać, że nie czytał książek, o których mowa. Napisał też, że nie może dokonać oceny teologicznej Franciszka, o którą prosił Vigano, ponieważ ma inne projekty do wykonania.Druga strona listu jest na zdjęciu przykryta stosem książek. Wystaje tylko mały skrawek papieru z podpisem Benedykta. Ocenzurowanie listu znacząco zmieniło znaczenie cytatów, które Watykan udostępnił i które były szeroko komentowane przez media.Większość niezależnych mediów, w tym Associated Press, przestrzega surowych norm, które zabraniają cyfrowej manipulacji zdjęciami.Vigano stoi na czele nowego Sekretariatu ds. Komunikacji Watykanu. Niedawno w komunikacie z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu sekretariat potępił fake newsy jako zło i nakłaniał media do poszukiwania prawdy.