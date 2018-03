UE deklaruje solidarność z Wielką Brytanią, ale... niewiele może zrobić

Unia Europejska zadeklarowała solidarność z Wielką Brytanią, ale na zdecydowane działania wobec Rosji raczej się nie zdecyduje. Tak wynika z wypowiedzi dyplomatów i urzędników w Brukseli.

Chodzi o próbę zabójstwa w Wielkiej Brytanii podwójnego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala środkiem z grupy paralityczno-drgawkowych. Londyn oskarża o to Rosję, władze na Kremlu zaprzeczają.



Mają o tym rozmawiać w poniedziałek w Brukseli unijni ministrowie spraw zagranicznych , a za tydzień unijni przywódcy, o czym mówił wczoraj szef Rady Europejskiej Donald Tusk.



– Bez względu na Brexit i trudne negocjacje, chciałem wyrazić pełną solidarność z premier Theresą May w związku z brutalnym atakiem, inspirowanym prawdopodobnie przez Moskwę. Jestem gotowy włączyć ten temat do programu unijnego szczytu w przyszłym tygodniu – powiedział przewodniczący Rady.

Jednak unijni dyplomaci i urzędnicy w rozmowie z Polskim Radiem przyznają, że Wspólnota ma ograniczone możliwości działania, a właściwie ograniczone chęci. Bo część krajów już zapowiedziała, że nie zgodzi się na zaostrzenie sankcji gospodarczych wobec Rosji. To Włochy, Grecja i Węgry. Francja czeka na niezbite dowody a Niemcy mówią, że nie można zrywać wszystkich kontaktów z Rosją.