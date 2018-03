Polscy weterani i Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata odwiedzą Jad Waszem

Ostatni dzień pielgrzymki weteranów walk o niepodległość i polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata do Izraela. W Jerozolimie odwiedzą oni Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Jad Waszem.

Prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Anna Bando powiedziała, że dla niej i jej kolegów wizyta w Jad Waszem będzie dużym przeżyciem. – Jest nam bardzo miło, że państwo Izrael nas, wszystkich Sprawiedliwych, tak uhonorowało – szczególnie naszych rodziców. Będzie przyjemnie zobaczyć nazwisko mojej mamy. Dla Sprawiedliwych to jest bardzo ważna sprawa – zaznaczyła Anna Bando.



Z kolei Tadeusz Stankiewicz, którego rodzina podczas II wojny światowej w lesie na Lubelszczyźnie ukrywała kilkudziesięcioosobową grupę Żydów mówi, że odwiedziny Jad Waszem będą momentem wspomnień.



– Przecież to było wiele dni i godzin stresu. Mieliśmy do czynienia z żywymi ludźmi, których osłaniało się i chroniło, ale jednocześnie i siebie – wspomina Tadeusz Stankiewicz, który w lesie Tadeusz znalazł Szlomę Szmulewicza, uciekiniera z obozu pracy w Józefowie nad Wisłą. Przyjaźnili się do śmierci Szmulewicza w 2007 r.

Natomiast Irena Senderska-Rzońca wspomina, że dla niej ratowanie żydowskiej rodziny było oczywistą sprawą. – Najważniejsze było uratowanie całej trzyosobowej rodziny. Był to lekarz, jego żona i syn, który miał sześć lat – opowiada Irena Senderska-Rzońca.Uczestnicy pielgrzymki na Wzgórzu Herzla złożą również wieniec przed pomnikiem żołnierzy pochodzenia żydowskiego, którzy walczyli w Wojsku Polskim w czasie drugiej wojny światowej.