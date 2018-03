– Chcemy przyspieszyć tempo pozyskiwania sprzętu i uzbrojenia; minister Mariusz Błaszczak ma konkretne pomysły, jak chociażby powołanie agencji ds. uzbrojenia – mówi dla portalu wPolityce.pl szef BBN Paweł Soloch przed czwartkową odprawą kierowniczej kadry MON i wojska.

W Warszawie rozpocznie się doroczna odprawa kierowniczej kadry MON i wojska. W naradzie weźmie udział prezydent Andrzej Duda, zwierzchnik sił zbrojnych.



Szef BBN w rozmowie z portalem wPolityce.pl został zapytany, czy zmiany, które zaszły w kierownictwie MON, wpłyną znacząco na problemy poruszane na tegorocznej odprawie.



Soloch przyznał, że będzie to pierwsze takie spotkanie z udziałem nowego ministra obrony narodowej, a jednocześnie dobry moment na podsumowanie pierwszych dwóch miesięcy współpracy. – W naszej ocenie współpraca wygląda dobrze. Wyrazem tego powinno być chociażby – i tego się spodziewamy – wspólne stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy i ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie reformy systemu kierowania i dowodzenia armią – mówił.



Dopytywany o relacje na linii MON – Pałac Prezydencki odparł, że należy oczekiwać wspólnych deklaracji w tym zakresie, zarówno ze strony prezydenta jak i ministra obrony. – Nie chcę uprzedzać faktów i poszczególnych wystąpień, ale uważam, że osiągnęliśmy konsensus. Mam nadzieję, że te ustalenia w najbliższym czasie zostaną przełożone na konkretne zapisy w ustawach. Liczę, że ta sprawa wybrzmi jednoznacznie – powiedział Soloch.

Podkreślił, że po zmianie kierownictwa MON w stosunkach między ministerstwem a prezydentem „panuje wzajemne zaufanie i zrozumienie, wiele rzeczy może być z powodzeniem konsultowanych także w ramach bezpośrednich rozmów”.



Szef BBN przyznał, że jednym z najważniejszych tematów poruszanych na odprawie będą zastrzeżenia prezydenta do tempa modernizacji armii. – Chcemy przyspieszyć tempo pozyskiwania sprzętu i uzbrojenia. Minister Błaszczak ma konkretne pomysły, jak chociażby powołanie agencji ds. uzbrojenia – dodał.



Zaznaczył, że obok takich tematów jak reforma systemu kierowania i dowodzenia oraz modernizacja techniczna, z pewnością podczas odprawy poruszony zostanie temat polityki personalnej w Siłach Zbrojnych, budowy Wojsk Obrony Terytorialnej czy codziennego bezpieczeństwa żołnierzy w czasie ćwiczeń na poligonach.

Soloch powiedział, że poruszony zostanie także temat trwających w BBN prac nad rekomendacjami do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego i zaakcentowane zostaną priorytety w polityce sojuszniczej Polski.



– Chcemy też podkreślić, że zależy nam na rozwoju europejskiej współpracy obronnej, ale widzianej w perspektywie transatlantyckiej. Współpraca obronna w UE musi być skoordynowana z NATO i nie może podważać wiodącej roli Sojuszu – oświadczył.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Soloch został też zapytany o przywrócenie certyfikatu bezpieczeństwa gen. Jarosławowi Kraszewskiemu z BBN. – Cieszymy się, że generał będzie mógł powrócić do wykonywania zadań, obejmujących także dostęp do informacji niejawnych. To istotne chociażby w kontekście przygotowań do tegorocznego szczytu NATO w Brukseli – odpowiedział.