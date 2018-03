ONZ: Polska potępiła „bezprecedensowy atak” w Salisbury

Ambasador RP w ONZ Joanna Wronecka występując podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ „potępiła bezprecedensowy atak z użyciem środka paralityczno-drgawkowego” dokonany na terytorium Zjednoczonego Królestwa.

Ambasador Wronecka występując podczas zwołanego na prośbę Zjednoczonego Królestwa posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ podkreśliła, że atak zmierzający do „zamordowania Siergieja Skripala i jego córki Julii Skripal z narażeniem życia niewinnych obywateli” był pierwszym przypadkiem użycia broni chemicznej na terytorium Europy od zakończenia II wojny światowej.



Ambasador Wronecka wskazała w swoim wystąpieniu, że „po nieprzerwanym stosowaniu broni chemicznej w Syrii” użycie substancji chemicznej podczas próby zamordowania byłego agenta wywiadu rosyjskiego GRU i jego córki, „jest kolejnym wyraźnym przypadkiem pogwałcenia prawa międzynarodowego i zasad Konwencji o zakazie produkcji, rozwoju i użyciu broni chemicznej”.



Ambasador Polski w ONZ podkreśliła, że „Polska zawsze opowiadała się przeciw stosowaniu broni chemicznej” i wyraziła „pełną solidarność ze społeczeństwem i władzami Wielkiej Brytanii” oraz gotowość Polski „do wspierania naszego bliskiego sojusznika i europejskiego partnera w prowadzonym dochodzeniu”.

#wieszwiecej Polub nas

Pytania do Rosji



Stała przedstawicielka Polski w ONZ, wezwała „władze Rosji do udzielenia odpowiedzi na pytania Zjednoczonego Królestwa i podjęcie właściwej współpracy z OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapon - Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej - PAP) w tej sprawie”.



Ambasador RP w ONZ w przeciwieństwie do Nikki Haley, stałej przedstawicielki USA w ONZ, wstrzymała się przed jednoznacznym obarczeniem Rosji odpowiedzialnością za dokonanie 4 marca próby zamordowania w Salisbury byłego agenta wywiadu rosyjskiego i jego córki.



Ambasador USA Nikki Haley w swoim wystąpieniu podczas tego samego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w środę powiedziała, że „Stany Zjednoczone uważają, że Rosja jest odpowiedzialna za atak na dwie osoby w Zjednoczonym Królestwie przy użyciu wojskowego środka paralityczno-drgawkowego”.