Ekspert o nowiczoku: Chodziło o to, żeby było wiadomo, że to zrobili Rosjanie

– Ta substancja była produkowana wyłącznie w jednym moskiewskim instytucie. Chodziło o to żeby było wiadomo, że to zrobili Rosjanie – powiedział Grzegorz Kuczyński, autor książki pt. „Jak zabijają Rosjanie”. W „Minęła dwudziesta” komentował atak na byłego rosyjskiego podwójnego agenta Siergieja Skripala.

Premier brytyjskiego rządu Theresa May ujawniła, że w przeprowadzonym 4 marca w Salisbury ataku na byłego podwójnego rosyjsko-brytyjskiego agenta Siergieja Skripala i jego córkę Julię użyto broni chemicznej typu nowiczok, która była w przeszłości produkowana i używana przez Rosję.



O sprawie mówił w TVP Info Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, autor książki pt. „Jak zabijają Rosjanie”. Wyjaśnił, że nowiczok to substancja produkowana w Rosji.



– Była produkowana w Związku Sowieckim i Rosjanie mieli jej bardzo duże składy. To tak, jak w przypadku polonu 210, który wykryto u Liwtinienki. Jest bardzo łatwo ustalić, skąd dana substancja pochodzi, gdzie została wyprodukowana. A ta substancja była produkowana wyłącznie w jednym moskiewskim instytucie. Zresztą potwierdza to jeden z ekspertów rosyjskich, którzy nad tym pracowali i przebywa obecnie na emigracji w USA – wyjaśnił Kuczyński.



Przypomniał, że Theresa May użyła tego rosyjskiego słowa opisując tę truciznę.



Pytany, dlaczego użyto tak łatwej do zidentyfikowania substancji, wyjaśnił, że chodziło o to, żeby było wiadomo, że to zrobili Rosjanie. – To pozostawienie podpisu na miejscu zbrodni – mówił.

Jego zdaniem celem otrucia Skripala jest, by zastraszyć Zachód. Przypomniał, że do ataku doszło trzy dni po orędziu prezydenta Rosji Władimira Putina, w którym straszył Stany Zjednoczone wojną atomową. – I dzień przed jego wystąpieniem na kolegium FSB, gdzie powtarzał to samo – mówił.– Jest to także sygnał dla własnego zaplecza, zwłaszcza tego czekistowskiego. Żeby w tym momencie, kiedy Rosja znajduje się w kryzysie ekonomicznym, kiedy jest kryzys na linii Moskwa – Zachód, by te szeregi zdyscyplinować i pokazać, że ktoś, kto przejdzie na stronę wroga, nigdy nie może czuć się bezpiecznie – przekonywał Kuczyński.