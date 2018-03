„Nigdy nie przypuszczałem, że przy moim udziale powstanie broń terrorystyczna”

– Nigdy nie przypuszczałem, nawet w najgorszych snach, że substancja chemiczna, która została opracowana z moim udziałem, stanie się bronią terrorystyczną. Teraz Rosja niestety dowiodła, że jest krajem terrorystycznym – powiedział Wił Mirzajanow, jeden z twórców nowiczoka, środka trującego o działaniu nerwowo-paralitycznym. To właśnie „nowicjusz” został użyty do otrucia Siergieja Skripala i jego córki.

– Kreml oczywiście zaprzecza, jak wszyscy kryminaliści, ale to nic nie znaczy. Nie można ufać ani jednemu słowu Putina – powiedział Wił Mirzajanow, który przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych.



– Ten człowiek i jego córka są praktycznie martwi. Nawet jeśli przeżyli, nie będą już w stanie dojść do siebie – dodał.



66-letni Siergiej Skripal, były pułkownik rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który w przeszłości był skazany w Rosji za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii oraz towarzysząca mu 33-letnia córka Julia zostali 4 marca przyjęci w stanie krytycznym do szpitala, gdy stracili przytomność podczas pobytu w centrum handlowym w mieście Salisbury na południowy zachód od Londynu.



Nowiczok to najsilniejsza na świecie broń chemiczna. Wił Mirzajanow twierdzi, że wystarczą dwa gramy tej substancji, żeby zabić pół tysiąca ludzi.



Pierwszy raz nowiczok został przetestowany w Rosji. Dziś teoretycznie nikt tej substancji nie powinien mieć. Władze Rosji we wrześniu 2017 r. ogłosiły, że zlikwidowały całą broń chemiczną.

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May w poniedziałek ujawniła w Izbie Gmin, że w ataku na nich użyto broni chemicznej typu nowiczok, która była w przeszłości produkowana i używana przez Związek Radziecki i Rosję. Nie doprecyzowała jednak, w jaki sposób została ona podana ofiarom.Skripal i jego córka Julia pozostają w szpitalu w stanie krytycznym; pierwszy policjant, który miał z nimi kontakt, sierżant Nick Bailey, jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Łącznie lekarze udzielili pomocy medycznej 21 osobom.