Te narody są najszczęśliwsze na świecie. Awans Polski w rankingu

Według opublikowanego właśnie raportu ONZ wynika, że najszczęśliwszym narodem świata są Finowie. Najmniej powodów do radości mają mieszkańcy Burundi. Tradycyjnie w pierwszej dziesiątce raportu opracowanego przez Sieć Rozwiązań na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju - agendę ONZ, dominują kraje skandynawskie.

