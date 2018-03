Idzie prawdziwy mróz. Będzie ślisko i wietrznie

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed oblodzeniem na drogach i chodnikach. W związku z gołoledzią Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla sześciu województw.

Zagrożenie pierwszego stopnia obowiązuje na: Pomorzu, Warmii i Mazurach, Mazowszu, w Kujawsko-Pomorskiem, na Podlasiu i na Lubelszczyźnie.



IMGW zaleca ostrożność, śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.



„Spadek temperatury w nocy poniżej 0 st. może powodować, że na drogach i chodnikach będzie ślisko” – sygnalizuje RCB na Twitterze. „Zachowajcie ostrożność” – apeluje Centrum.



W ostatnich dniach w Polsce utrzymywała się wiosenna pogoda. Z południowego zachodu i południa napływało nad nasz kraj ciepłe powietrze polarnomorskie. Temperatura maksymalna prawie w całym kraju, oprócz północnego wschodu, przekraczała 10 st. C, a w niedzielę i poniedziałek w województwach centralnych i południowych była wyższa niż 15 st. C.

Spadek temperatury w nocy poniżej 0˚C może powodować, że na drogach i chodnikach będzie ślisko. #IMGW wydał #ostrzeżenie przed oblodzeniem dla 6 województw. Zachowajcie ostrożność. #opady #oblodzenie pic.twitter.com/q5tfEbTW5L — RCB (@RCB_RP) 14 marca 2018

źródło: PAP, IMGW

Cyrkulacja nad Polską zaczyna się jednak zmieniać. Od północy kraju nad Polską rozbuduje się klin wyżowy związany z wyżem znad Skandynawii. Napływać będzie chłodniejsza, polarna morska masa powietrza.Na północy kraju miejscami pojawiły się dziś opady deszczu ze śniegiem, a w górach – śniegu. Kolejnej nocy (ze środy na czwartek) deszcz ze śniegiem może padać w wielu rejonach kraju.Z każdym dniem będzie coraz chłodniej, a radykalnie pogoda zmieni się od piątku. Znad Morza Barentsa napłynie mroźne arktyczne powietrze. Na północy i północnym wschodzie kraju zacznie padać śnieg, temperatura znacznie obniży się.W sobotę i niedzielę powróci prawdziwa zima. Mroźne powietrze dotrze do nas znad Syberii. W nocy w województwach północno-wschodnich i w kotlinach górskich temperatura spadnie poniżej -10 st. C; na pozostałym obszarze kraju mróz będzie trochę lżejszy.Ujemna temperatura powietrza utrzymywać się będzie także w ciągu dnia, tylko na północnym zachodzie temperatura maksymalna nieznacznie przekroczy 0 st. C. W całym kraju wystąpią opady śniegu, miejscami, szczególnie na południu, mogą one być intensywne. Silny i porywisty północny wiatr potęgować będzie odczucie chłodu.