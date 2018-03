Licealiści zadrwili z Brigitte Macron: „Chcemy się z tobą ożenić!”

Podczas wizyty pierwszej damy Francji w jednym z francuskich liceów doszło do skandalu. Uczniowie szkoły średniej w Dijon w Burgundii wyśmiali żonę prezydenta Emmanuela Macrona. Podczas spotkania z Brigitte Macron młodzi ludzie wykrzykiwali: „Brigitte, chcemy się z tobą ożenić!”

W czasie spotkania uczniowie skandowali prowokacyjnie: „Wiek nie jest ważny - wyjdź za nas za mąż!”. Młodzież czyniła w ten sposób aluzje do romansu pierwszej damy Francji. Młody Emmanuel zakochał się w Brigitte, gdy miał 15 lat, a ona – niespełna 40-latka – uczyła go języka francuskiego w katolickim liceum jezuitów w Amiens.



Po tym incydencie uczniowie zostali zmuszeni do wyjścia z sali, a – jak poinformowały media – zdenerwowana Brigitte Macron szybko opuściła szkołę.

Dyrektor placówki oświadczył, że uczniowie zostaną ukarani, ale zbagatelizował cały incydent. Jego zdaniem był to jedynie eksces kilku nastolatków.