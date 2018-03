„Merkel nigdy nie przyjechała do Polski tak szybko. To przełom”

– Czwarta z kolei kadencja kanclerz Angeli Merkel zacznie się od ofensywy dyplomatycznej wobec Polski. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju przełom. Nigdy wcześniej, po ponownym wyborze, kanclerz Merkel tak szybko do Polski nie przyjeżdżała – powiedział Cezary Gmyz, korespondent TVP w Niemczech. Wizyta kanclerz jest zaplanowana na poniedziałek.

Korespondent TVP przypomniał, że poprzednia wizyta kanclerz w Polsce była dopiera ósmą z kolei po zaprzysiężeniu. A jeszcze wcześniej Merkel do Polski przyjechała dopiero po dwóch latach od wyborów. – To jest docenienie wagi stosunków polsko – niemieckich – przyznał Cezary Gmyz.



W najbliższy dniach do Warszawy ma też przyjechać nowy szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. Ma odbyć spotkania na najwyższym szczeblu, bo najpierw ma rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą, potem z premierem Mateuszem Morawickim, a na końcu spotka się z szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem.





