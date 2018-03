Czaputowicz po otruciu Skripala: Będziemy wspierać naszego sojusznika

– Będziemy wspierać naszego sojusznika – zapewnił w programie „O co chodzi” prof. Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych. Na czwartkowym spotkaniu Rady Bezpieczeństwa ONZ Polska ma wykazać solidarność z Wielką Brytanią. To reakcja na próbę zabójstwa byłego rosyjskiego podwójnego agenta Siergieja Skripala.

Siergiej i Julia Skripal trafili do szpitala zatruci silnie toksyczną substancją. Brytyjska premier Theresa May oceniła, że próba zabójstwa przy użyciu broni chemicznej jest „afrontem wobec Wielkiej Brytanii”, ale też sprzeniewierzeniem się zakazowi stosowania broni chemicznej i „systemowi opartemu na wspólnych zasadach”.



O ataku mówił też gość programu „O co chodzi” prof. Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych. Poinformował, że rozmawiał na ten temat z Borisem Johnsonem, ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytyanii.



– Prosił mnie o wyrazy solidarności. Jest oświadczenie prezydenta, także oświadczenie premiera. Solidaryzujemy się z naszym sojusznikiem, Wielką Brytanią, w tym sporze. Będziemy go wspierać – zapewnił szef dyplomacji.



– Uznajemy te działania [próbę otrucia Skripala – red.] jako bezprawne, jako ingerencję w sprawy innego państwa, próbę jego destabilizacji. Trzeba to widzieć w szerszym kontekście – także podziału UE w momencie Brexitu – testowanie solidarności z Wielką Brytanią – mówił gość TVP Info.

źródło: TVP Info

– Broń chemiczna została użyta do otrucia osób na terytorium innego państwa. To może mieć poważne implikacje międzynarodowe – dodał.Czaputowicz podkreślił, że na czwartkowym spotkaniu Rady Bezpieczeństwa ONZ Polska ma wykazać solidarność z Wielką Brytanią. – RB ONZ jest ciałem, które dyskutuje na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa. To jest poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa – ocenił.