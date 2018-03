Uwaga na kierownice Forda. 1,4 mln aut do naprawy

Ford wycofuje do naprawy prawie 1,4 mlna samochodów w Ameryce Północnej, ponieważ istnieje ryzyko odpadnięcia koła kierownicy od kolumny. Oznacza to utratę możliwości kierowania pojazdem. Problem dotyczy modeli Ford Fusion i Lincoln MKZ z lat 2014-18.

Ford przyznał, że śruby mocujące koło kierownicy do kolumny mogą się z czasem obluzować. Producent wie co najmniej o dwóch spowodowanych przez to wypadkach.



Właściciele zagrożonych pojazdów zostaną powiadomieni pocztą w końcu kwietnia o potrzebie wymiany śrub na takie, które nie będą się mogły obluzować.



Naprawą objętych będzie nieco ponad 1,3 mln samochodów w USA oraz kilkadziesiąt tysięcy w Kanadzie i Meksyku.



Amerykańska agencja bezpieczeństwa ruchu drogowego (NHTSA) pięć miesięcy temu wszczęła śledztwo w sprawie groźby urywania się koła kierownicy w samochodach Ford Fusion. Podstawą była skarga pewnego kierowcy z Georgii, któremu kierownica spadła na kolana, kiedy wjeżdżał na stację benzynową.

źródło: pap

Agencja AP odnotowuje, że Ford nie jest jedynym producentem borykającym się z problemem odpadającej kierownicy. W lutym Hyundai musiał z tego powodu naprawić prawie 44 tys. samochodów – modeli Santa Fe i Santa Fe Sport z 2018 r.