Merkel: Odrzucam możliwość zerwania kontaktów z Moskwą

– Unia Europejska przedstawi wspólne stanowisko w sprawie próby zabójstwa byłego agenta Siergieja Skripala – powiedziała niemieckiej telewizji ARD kanclerz Niemiec Angela Merkel. Jednocześnie szefowa niemieckiego rządu odrzuciła możliwość zerwania wszelkich kontaktów z Moskwą.

– Bierzemy wnioski wyciągnięte przez rząd brytyjski bardzo poważnie (...). Przedstawimy w tej sprawie wspólny europejski pogląd – powiedziała Angela Merkel.



Kanclerz Niemiec odniosła się w ten sposób do wystąpienia premier Wielkiej Brytanii Theresy May, która oskarżyła Rosję o próbę zabójstwa za pomocą środka paralityczno-drgawkowego byłego podwójnego agenta rosyjskiego Siergieja Skripala i jego córki, przeprowadzoną 4 marca w Salisbury.



– Jednak uważam, że nie możemy teraz zerwać wszelkich kontaktów. Musimy nadal rozmawiać z Rosjanami, mimo wszelkich różnic opinii – dodała, apelując do strony rosyjskiej o przejrzystość.

May zapowiedziała m.in. wydalenie z kraju 23 rosyjskich dyplomatów uznawanych za niezgłoszonych oficerów rosyjskiego wywiadu i zawieszenie wszystkich spotkań bilateralnych z Rosją na wysokim szczeblu. Londyn jest też gotowy „zamrozić wszystkie aktywa rosyjskiego państwa za każdym razem, kiedy będziemy mieli dowód, że mogą one być użyte do zagrożenia czyjemuś życiu lub własności brytyjskich obywateli i rezydentów” - oświadczyła May.