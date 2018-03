Episkopat Polski piętnuje antysemityzm i wzywa do kontynuowania dialogu polsko–żydowskiego. W specjalnym komunikacie z obrad biskupi wzywają do kontynuowania dialogu polsko–żydowskiego opartego na prawdzie, zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Episkopat przypomina, że wszelkie formy antysemityzmu są sprzeczne z zasadami chrześcijańskiej miłości bliźniego. Nie dajmy się ponieść emocjom - zaapelował arcybiskup Stanisław Gądecki przewodniczący episkopatu Polski.



Jego zdaniem jeden lub drugi fakt, sprowokowany przez Polaków czy przez Żydów, nie może nas pobudzać do zachowań sprzecznych z chrześcijaństwem i z judaizmem.



Biskupi przypominają o heroicznych postawach Polaków, którzy ryzykując życiem, pomagali prześladowanym Żydom podczas II wojny światowej. Podkreślają, że dziedzictwo, które łączy Polaków i Żydów jest znacznie ważniejsze niż to co ich czasami dzieli.



- Zacznijmy w naszych relacjach wprowadzać ducha pokoju, który łagodzi postawy skrajne - dodaje arcybiskup Stanisław Gądecki.



Przewodniczący Episkopatu Polski przypomniał nauczanie Jana Pawła II, który przemawiając w Warszawie w 1991 r. do wspólnoty żydowskiej, powiedział: „Narody cywilizacji chrześcijańskiej podjęły żmudną pracę wykorzeniania ze swojej mentalności wszelkich niesprawiedliwych uprzedzeń wobec Żydów oraz innych przejawów antysemityzmu”.



Biskupi wskazali również na heroiczne postawy Polaków, którzy ryzykując życiem, pomagali prześladowanym Żydom podczas II wojny światowej. W tym duchu biskupi widzą konieczność kontynuowania dialogu polsko-żydowskiego opartego na prawdzie, zaufaniu i wzajemnym szacunku.

źródło: IAR

Na koniec biskupi przypominają katolikom, że istnieje potrzeba modlitwy w intencji przyszłości relacji polsko-żydowskich, aby nie zostało zatracone wszelkie dobro wypracowane wspólnym wysiłkiem ludzi dobrej woli, Polaków i Żydów.