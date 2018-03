Nie żyje 43-letni górnik przysypany przez skały

43-letni górnik zginął w kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie w Jastrzębiu Zdroju. Podczas prac eksploatacyjnych w ścianie wyrobiska doszło do zawału, w wyniku czego pracownik został przysypany.

Do zawalenia ściany doszło około południa.



– Koledzy natychmiast rozpoczęli akcję ratunkową, wydobyli go spod zwałowiska i rozpoczęli reanimację, którą kontynuowali do chwili przybycia ratowników i lekarza. Mimo dalszej, długotrwałej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować – relacjonuje Tomasz Siemieniec z biura komunikacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej.



Górnik miał 15-letni staż pracy w zawodzie, pozostawił dwoje dzieci. Rodzina została już objęta opieką psychologiczną.



To trzecia w tym roku śmiertelna ofiara w polskim górnictwie, a druga w kopalni węgla kamiennego.

