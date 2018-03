Pierwszy raz użyto środka paraliżującego na terytorium Sojuszu. NATO zaniepokojone

Państwa NATO wyrażają głębokie zaniepokojenie wykorzystaniem środka paraliżującego na terytorium Sojuszu – oświadczyła w specjalnym komunikacie Rada Północnoatlantycka, najważniejszy organ decyzyjny NATO. Rada zaoferowała władzom w Londynie pomoc w dochodzeniu w sprawie ataku, jaki 4 marca dokonano w Salisbury na byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Siergieja Skripala i jego córkę.

„Jakiekolwiek zastosowanie broni chemicznej uważane jest przez NATO za zagrożenie dla światowego pokoju i bezpieczeństwa” – głosi komunikat Rady.



W komunikacie państwa sojusznicze NATO wzywają Rosję do udzielenia odpowiedzi na pytania Wielkiej Brytanii i dostarczenie Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) „pełnych danych” na temat środka Nowiczok, który według władz brytyjskich został użyty w ataku. W komunikacie podkreśla się również, że atak ten stanowi „jawne naruszenie” międzynarodowych norm i umów.



Państwa NATO przypominają, że Konwencja o zakazie broni chemicznej, której sygnatariuszem jest również Rosja, zakazuje produkcji, rozwijania, składowania, przekazywania i nabywania oraz stosowania broni chemicznej. Zobowiązuje też sygnatariuszy do udzielania informacji o posiadanej broni tego rodzaju i jej zniszczenia oraz udostępniania danych na temat przemysłu chemicznego.

I welcome that the 29 #NATO Allies have just agreed a statement expressing full solidarity with the UK and offering support after the Salisbury attack. https://t.co/bcamvkKqt0