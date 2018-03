Młodzi i zadłużeni. Rekordzistka ma do oddania 625 tys. złotych

Niespłacone pożyczki, niezapłacone rachunki za telefon i mandaty za jazdę na gapę. Średnia zaległość młodej osoby przekracza 3,5 tys. zł. Na liście dłużników jest 152 tys. osób w wieku 18-25 lat.

Młodzi Polacy mają 535 mln zł długu – tak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Dane pokazują, że ich zadłużenie w ciągu ostatniego wzrosło o 62 proc.



Na liście dłużników jest 152 tys. osób w wieku 18-25 lat. Trafiają tam głównie za niespłacone pożyczki, nieuregulowane rachunki za telefon i niezapłacone mandaty za jazdę na gapę. Średnia zaległość młodej osoby przekracza 3,5 tys. zł. Rekordzistką w niepłaceniu jest 24-latka z Wrocławia, która ma do oddania 625 tys. zł.



Długi wciąż rosną



Zestawienie pokazuje, że długi młodych Polaków cały czas rosną. Pod koniec 2016 r. ta kwota wynosiła 309 mln zł i dotyczyła 110 tys. osób w wieku 18-25 lat. Z kolei pod koniec 2017 r. liczba dłużników powiększyła się o jedną trzecią i przekraczała 146 tys.



Gwałtownie wzrósł też ich dług – w ciągu 12 miesięcy wzrósł o 62 proc. i pod koniec zeszłego roku sięgnął pół miliarda złotych.

źródło: Krajowy Rejestr Długów

Na początku marca w bazie danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej było notowanych 152 tys. młodych dłużników których zobowiązania przekraczają 535 mln zł.Z opublikowanego raportu wynika, że większość młodych dłużników mieszka w mieście. Tylko 17 proc. pochodzi ze wsi. Najwięcej osób wywodzi się dużych aglomeracji i tam zaciągana jest największa liczba zobowiązań. – W mieście żyje się dużo szybciej niż na wsi. Dominuje też konsumpcyjne podejście do życia, szczególnie wśród młodych, którzy dopiero co weszli w dorosłość. Wyznają zasadę: chcę wszystko tu i teraz – komentuje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.63 proc. zadłużonych młodych Polaków to mężczyźni. Ich łączne zadłużenie wynosi prawie 339 mln zł. Niechlubne pierwsze miejsce zajęli młodzi z Górnego Śląska – 21,3 tys. osób ma długi przekraczające łącznie 84 mln zł. Na drugim miejscu są młodzi z Wielkopolski z zadłużeniem na poziomie 55 mln zł. Podium zamykają młodzi dłużnicy z Mazowsza. Jest ich 15,7 tys. a ich zobowiązania wynoszą 56 mln zł.