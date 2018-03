Atak na Angelę Merkel. Napastnik krzyczał „Allah akbar!”

Policja w ostatniej chwili najprawdopodobniej udaremniła próbę ataku na kanclerz Niemiec. Mężczyzna próbował szybko zbliżyć się do opuszczającej Bundestag Angeli Merkel. Został obezwładniony przez policję i służby chroniące kanclerz Niemiec.

Przed południem, gdy Angela Merkel po głosowaniu udawała się do pałacu prezydenckiego, z tłumu okolicznych gapiów wyskoczył mężczyzna i próbował w gwałtowny sposób zbliżyć się do kanclerz.



Chciał do niej dojść w momencie, gdy wsiadała do służbowego samochodu. Nie zdążył; został obezwładniony przez ochroniarzy i policję.



Na opublikowanym nagraniu wideo z tego zajścia słychać, jak przewracany mężczyzna wydaje okrzyki „Allah akbar” (Bóg jest wielki).





Vereitelter Angriff: Als #Merkel den #Bundestag verlassen hat, haben Sicherheitskräfte einen Unbekannten niedergerungen, der offenbar auf die frisch vereidigte Kanzlerin losgehen wollte. | #Kanzlerinwahl - Hier das Video: pic.twitter.com/K83uSJl99S — phoenix_kom (@phoenix_kom) 14 marca 2018

Na razie policja nie podaje więcej szczegółów tego zdarzenia.Angela Merkel została zaprzysiężona jako kanclerz na kolejną kadencję.