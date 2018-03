Wsparcie, jakiego nie było. Ponad 3 mld zł na program „Za życiem”

Program „Za życiem” kierowany jest do szczególnej grupy osób, która dotąd nie miała takiego wsparcia – wyjaśniła wicepremier Beata Szydło. Na realizację programu w latach 2017-21 przewidziano ponad 3 mld zł – przypomniała.

W Warszawie podsumowano konsultacje społeczne zmian w ustawach wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.



– Program „Za życiem” jest wyjątkowy. (...) Żaden program nie powstał w tak szczególnych okolicznościach, z tak wielkim poczuciem misji, którą powinniśmy podjąć po to, by faktycznie pokazać, że dla polskiego państwa wspieranie wszystkich obywateli, każdego, jest niezwykle ważne, a szczególnie tych, którzy są w trudniejszej sytuacji, którzy są słabsi, którzy wymagają troski i opieki – powiedziała wicepremier.



Szydło przypomniała, że program powstał w 2016 r. – To był szczególny czas w Polsce, kiedy żywa była dyskusja o problemach związanych nie tylko z niepełnosprawnością, ale również o możliwościach i szansach funkcjonowania rodzin, które mają niepełnosprawne dzieci i kobiet, które stoją przed trudną decyzją dowiadując się, że dziecko, które urodzą, będzie miało niepełnosprawności – wskazała.



Dodała, że polski rząd jest jednym z nielicznych, który może pochwalić się takim programem. Zaznaczyła, że w jego opracowanie, a potem realizację, zaangażowano pięć ministerstw, oprócz wiodącego MRPiPS, także m.in. resort zdrowia.



„Pieniądze będą procentowały”



Wicepremier powiedziała, że program nie jest idealny, a konsultacje są po to, by go udoskonalać, uwzględniać zgłaszane uwagi. Podała, że „na spełnienie oczekiwań środowisk” w ciągu czterech lat przekazane zostanie ponad 3 mld zł.



– Wierzę głęboko, że przy zaangażowaniu samorządów, których rola jest tu nie do przecenienia, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, te pieniądze będą wydane dobrze, tak że będą procentowały – powiedziała Szydło.



– Nasza troską jest, by program się rozwijał – podkreśliła. – To jest żywy program, to jest program chroniący życie, to jest program pokazujący, jak ważne jest życie. To jest program dla tych wszystkich, którzy mają poczucie odpowiedzialności za osoby wymagające wsparcia i pomocy oraz dla tych właśnie osób, aby wiedziały, że nie są same – wskazała.

Polska jest wśród liderów w UE



Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska podkreślała podczas podsumowania konsultacji programu „Za życiem”, że Polska jest wśród liderów w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o nakłady na politykę rodzinną – w 2017 r. wyniosły one ponad 3,1 proc. PKB – podała.



– Po raz pierwszy spojrzeliśmy na politykę społeczną, że to jest ważna inwestycja, że to nie jest koszt, wydatek, to nie jest ból zębów dla ministra finansów – powiedziała. Rafalska przypominała m.in., że z Programu Rodzina 500 Pplus korzysta ponad 3,6 mln polskich dzieci.



Mówiła, że pieniądze wydatkowane są m.in. na konsumpcję, bo w wielu rodzinach podstawowe potrzeby nie były zaspokojone, a także na edukację i rekreację. Przyznała, że jest „pewna część” rodzin, która ma problemy z zaradnością, uzależnieniami czy niewydolnością wychowawczą. Minister wskazała także m.in., że trzykrotnie zwiększone zostały środki na rozwój miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Podała, że w tym roku może powstać 24,5 tys. nowych miejsc opieki oraz, że dofinansowane zostanie 56 tys. już istniejących miejsc, w tym prawie 640 dla dzieci z niepełnosprawnością.

Pierwszy etap programu „Za życiem” to m.in. wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem, wzmocnienie roli asystentów rodziny, rozwój mieszkań chronionych i nowy program polityki zdrowotnej. Drugi etap obejmować ma m.in. wsparcie byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, wydłużenie z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego oraz wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.