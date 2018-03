„Rosja winna próby morderstwa”. Pilne posiedzenie RB ONZ ws. użycia broni chemicznej

W odpowiedzi na wniosek MSZ Wielkiej Brytanii jeszcze w środę odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, na którym państwa członkowskie zostaną poinformowane przez stronę brytyjską o ustaleniach śledztwa w sprawie ataku na Siergieja Skripala. Premier Theresa May poinformowała, że Wielka Brytania wydali 23 rosyjskich dyplomatów.

Nadzwyczajne posiedzenie RB ONZ zaplanowano na godz. 20 czasu polskiego.



Premier Theresa May poinformowała w środę, że Wielka Brytania wydali 23 rosyjskich dyplomatów, uznanych za niezgłoszonych oficerów rosyjskiego wywiadu. To największa liczba wydalonych rosyjskich dyplomatów od ponad 30 lat. Wskazane osoby mają tydzień na opuszczenie kraju.



May powiedziała też, że strona brytyjska zawiesiła wszystkie spotkania bilateralne z Rosją na wysokim szczeblu, w tym podczas tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata w Rosji.



May: Nie mamy wyboru



Próba zabójstwa Siergieja Skripala przy użyciu broni chemicznej jest „afrontem wobec Wielkiej Brytanii”, ale też sprzeniewierzeniem się zakazowi stosowania broni chemicznej i „systemowi opartemu na wspólnych zasadach” – oceniła Theresa May. Podkreśliła, że mimo prośby brytyjskiego rządu rosyjskie władze nie wyjaśniły, w jaki sposób produkowana w Rosji broń chemiczna typu Nowiczok trafiła na terytorium Wielkiej Brytanii.



– Zaoferowanie Rosji możliwości przedstawienia własnego wytłumaczenia było słuszne, ale odpowiedź tego kraju świadczy o jego pogardzie dla znaczenia tych wydarzeń – oceniła May, dodając, że rosyjskie władze odpowiedziały na prośbę strony brytyjskiej jedynie „sarkazmem i pogardą”.



– Nie mamy wyboru, musimy uznać, że Rosja jest winna próby zabójstwa Skripala i jego córki, a także zagrożenia życia innych brytyjskich obywateli w Salisbury, w tym sierżanta (policji) Nicka Baileya. Jest to niezgodne z prawem użycie siły przez Rosję przeciwko Wielkiej Brytanii – podkreśliła.



NATO: Jawne naruszenie norm i umów



Głębokie zaniepokojenie wykorzystaniem środka paraliżującego na terytorium Sojuszu wyraziły w środę w specjalnym komunikacie państwa NATO. Rada Północnoatlantycka, najważniejszy organ decyzyjny NATO, wezwała Rosję do udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane do niej przez Wielką Brytanię oraz dostarczenie Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) „pełnych danych” na temat środka nowiczok.



Komunikat podkreśla również, że przeprowadzony w Wielkiej Brytanii atak stanowi „jawne naruszenie” międzynarodowych norm i umów.



Tusk: Odpowiedzią powinna być jedność



Napaść na Skripala poważnie potraktował przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. „Jestem gotów poruszyć podczas przyszłotygodniowego szczytu UE sprawę ataku w Wielkiej Brytanii na byłego oficera rosyjskiego wywiadu Siergieja Skripala” – napisał w środę na Twitterze.



„Dla prawdziwych przyjaciół powinno to być oczywiste: gdy dochodzi do rozpowszechniania fałszywych informacji, ingerowania w nasze wybory i atakowania ludzi z użyciem środka paralityczno-drgawkowego na naszym terytorium, odpowiedzią powinny być nie transatlantyckie sprzeczki, lecz transatlantycka jedność” – zaznaczył Tusk.

#wieszwiecej Polub nas

Duda: Sprawcy powinni zostać ukarani



Oświadczenie w tej sprawie wydał prezydent Andrzej Duda. „Z głębokim niepokojem przyjąłem wiadomość o brutalnym zamachu na rodzinę Skripalów w Londynie. Pragnę wyrazić solidarność z działaniami podejmowanymi przez rząd Theresy May; użycie broni chemicznej na terytorium naszego strategicznego sojusznika nie może pozostać bez odpowiedzi” – napisał.



Prezydent oświadczył, że „sprawcy powinni zostać zidentyfikowani i ukarani”. „Będziemy ściśle współpracować z Wielką Brytanią w tej kwestii na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, NATO, UE i Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej” – zapewnił.



Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że premier Theresa May ma w Polsce silnego sojusznika. „Brytyjskie bezpieczeństwo jest kluczowe dla NATO i UE” – napisał na twitterowym koncie.



Ultimatum bez odpowiedzi



Rzecznik ambasady Rosji w Londynie potwierdził w nocy z wtorku na środę że Rosja nie odpowiedziała na ultimatum Wielkiej Brytanii wobec Rosji w sprawie okoliczności ataku na Siergieja Skripala i Julię Skripal.



O północy z wtorku na środę minął termin, który brytyjska premier Theresa May dała rosyjskim władzom na wyjaśnienie okoliczności ataku, a w szczególności na ustalenie, w jaki sposób na terenie Wielkiej Brytanii znalazła się rosyjska broń chemiczna.



May zapowiedziała, że w razie niespełnienia jej żądań przedstawi w środę w Izbie Gmin dalsze kroki brytyjskiego rządu. Wśród możliwych scenariuszy jest m.in. wydalenie rosyjskiego ambasadora w Londynie, a także dyplomatów podejrzewanych o rolę w wywiadzie, kolejne sankcje finansowe oraz wycofanie licencji na nadawanie rosyjskiej telewizji RT (dawniej Russia Today).