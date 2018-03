Prok. Gurska: nigdy nie kierowałam żadnych uwag w stronę funkcjonariuszy ABW

– Sprawą Amber Gold zajmowałam się od 25 czerwca 2012 r.; na początkowym etapie nie oceniałam tej sprawy w taki sposób, by wymagała ona osobistego prowadzenia śledztwa przez prokuratora – mówiła prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Anna Gurska, w środę przed komisją śledczą.

Na wstępie przesłuchania świadek przyznała, że sprawą Amber Gold zajmowała się od 25 czerwca 2012 r.; była głównym referentem tej sprawy i początkowo była jedynym prokuratorem zajmującym się tą sprawą. – Zespół powstał w sierpniu 2012 r. Z tego co pamiętam 10 sierpnia do grupy prokuratorów pracujących przy sprawie Amber Gold został przydzielony jeden prokurator, a następnie kolejny prokurator został oddelegowany do tej sprawy 20 sierpnia – tłumaczyła.



Jak dodała, nadzór nad sprawą prowadził naczelnik jej wydziału prokurator Marek Siemczonek.



Dopytywana, kto z szefostwa prokuratury okręgowej nadzorował tę sprawę, świadek wskazała, że był to zastępca Prokuratora Okręgowego w Gdańsku – Ryszard Paszkiewicz.



Świadek Anna Gurska: sprawą #AmberGold zajmowałam się od 25 czerwca 2012 r. Byłam głównym referentem sprawy. pic.twitter.com/rV1XZV5O4D — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 14 marca 2018

Odpowiadając na kolejne pytania, Gurska zeznała, że to ona zdecydowała na początku lipca 2012 r., by śledztwem w całości zajmowała się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – Uznałam, że jest to wyspecjalizowana służba, która będzie w stanie w całości takie śledztwo poprowadzić – mówiła.– To po co w takim razie pani była, jeżeli pani nie uznała, że powinna to prowadzić, a zlecać tylko pojedyncze czynności, skoro jest tak trudna sprawa? – dopytywała szefowa komisji Małgorzata Wassermann (PiS).– Na tamtym etapie nie oceniałam tej sprawy w taki sposób, aby wymagała ona osobistego prowadzenia śledztwa przez prokuratora – odpowiedziała Gurska. Jak dodała, śledztwo to „nie mieściło się w katalogu spraw, które prokurator prowadzi osobiście”.

„Nigdy nie kierowałam żadnych uwag w stronę funkcjonariuszy ABW”



Na pytanie przewodniczącej komisji Małgorzaty Wassermann (PiS), czy nigdy nie groziła funkcjonariuszom Agencji postawieniem zarzutów dot. utrudniania śledztwa, jeśli ws. Amber Gold będą wychodzić poza główny wątek sprawy, odparła: „Oczywiście, że nie”.



Dopytywana, czy słyszała, aby prokurator okręgowy, jego zastępca, lub naczelnik przekazywali takie informacje, zapewniła: „Absolutnie nie słyszałem czegoś takiego”. – Nie jest dla mnie w ogóle wyobrażalne, żeby prokurator mógł tego typu groźbę lub tego typu sformułowanie skierować do funkcjonariuszy ABW. To jest absolutnie niemożliwe. Nigdy się z czymś takim nie spotkałam – powiedziała świadek.



– Nigdy, absolutnie nigdy nie kierowałam jakichkolwiek uwag w ogóle dotyczących czynności operacyjnych w stronę funkcjonariuszy ABW i jakichkolwiek funkcjonariuszy – zapewniła Gurska.



Wassermann przypomniała, że funkcjonariusze zeznający wcześniej przed komisją mówili, że dostali jasne wytyczne, żeby niektórymi wątkami sprawy Amber Gold się nie zajmować. Miała tego chcieć prokuratura.



Odpowiadając, świadek przyznała, że informacja o tym, że ABW domaga się postawienia zarzutów Marcinowi P. dotarła 14 sierpnia 2012 r.



Gurska powiedziała, że w tamtym okresie nie wiedziała o ustaleniach, jakie kierownictwo ABW dokonywało z jej przełożonymi. Przyznała, że była 13 sierpnia na spotkaniu w Warszawie. – 13 sierpnia było takie spotkanie w gronie prokuratorów w Prokuraturze Krajowej i funkcjonariuszy ABW, wydaje mi się, że nie byli tam jedynie funkcjonariusze z delegatury w Gdańsku. Konkluzją tego spotkania było, że należy przystąpić do realizacji czynności – powiedziała świadek.



To ja podjęłam decyzję o przekazaniu całości śledztwa w sprawie #AmberGold funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - prokurator Anna Gurska z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku przed Komisją Śledczą w #Sejm pic.twitter.com/1XjLYwIPqp — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 14 marca 2018

Pytana, czy któryś z funkcjonariuszy ABW z Gdańska przed 14 sierpnia zgłaszał gotowość przedstawienia zarzutów Marcinowi P., odparła, że pierwszą informację, którą uzyskała od funkcjonariuszy ABW pochodziła z 14 sierpnia. Natomiast – jak mówiła, nie przypomina sobie, by na spotkaniu 13 sierpnia była „dyskusja nt. zasadności przedstawienia zarzutów”.



Wassermann dopytywała, czemu zatem służyło spotkanie 13 sierpnia. Świadek odpowiedziała, że jej rolą na tym spotkaniu było „zreferowanie stanu dowodowego” postępowania ws. Amber Gold.



Powiedziała, że do 14 sierpnia nikt nie zgłosił jej gotowości do postawienia zarzutów. Gurska dodała, że po wpłynięciu wniosku ABW 14 sierpnia nie było żadnych wątpliwości co do konieczności przeszukań i postawienia zarzutów m.in. z Prawa bankowego. Ale materiał dowodowy nie był jeszcze wystarczający do postawienia zarzutów oszustwa.



Gurska wyjaśniła, że z aktami sprawy zapoznała się 10 sierpnia, po powrocie z urlopu, 13 sierpnia pojechała na naradę do Prokuratury Krajowej w Warszawie, a 14 sierpnia otrzymała wniosek od ABW i prokuratura przystąpiła do realizacji czynności.



Świadek powiedziała, że nie wiedziała o prowadzeniu przez ABW akcji „Eldorado” ws. Amber Gold. Podczas zeznań świadek przyznała, że nie spotykała się z oficerami funkcyjnymi ABW oraz że nie miała wiedzy o działań operacyjnych Agencji.