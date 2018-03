Rafalska: Jesteśmy wśród liderów UE, jeśli chodzi o nakłady na politykę rodzinną

– Jesteśmy wśród liderów w UE, jeśli chodzi o nakłady na politykę rodzinną - w 2017 r. było to ponad 3,1 proc. PKB – mówiła w środę szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Dodała, że teraz wyzwaniem jest mobilna legitymacja osoby z niepełnosprawnością.

W Warszawie trwa konferencja podsumowująca konsultacje społeczne zmian w ustawach wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

– Jesteśmy wśród liderów w UE, jeśli chodzi o nakłady na politykę rodzinną - w 2017 r. było to ponad 3,1 proc. PKB – powiedziała Elżbieta Rafalska. Minister przypomniała, że od stycznia br. wprowadzono Mobilną Kartę Dużej Rodziny. Jak mówiła, wyzwaniem jest teraz mobilna legitymacja osoby z niepełnosprawnością.– Może ta aplikacja w smartfonie, ta nowoczesna wersja dla osób niepełnosprawnych, powinna być też uruchomiona. Dlaczego te technologiczne nowinki nie mają dotyczyć nas wszystkich i bardzo proszę, to jest takie publiczne zobowiązanie, żeby nad tym popracować – dodała.Podkreśliła, że w tym roku zwiększono trzykrotnie środki na rozwój miejsc opieki dla najmłodszych dzieci.– W tym roku może powstać 24,5 tys. nowych miejsc opieki, dofinansujemy 56 tys. już istniejących miejsc, w tym prawie 640 dla dzieci z niepełnosprawnością – mówiła Rafalska.Celem programu „Za Życiem” jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.