„Zabójstwa muszą być ścigane możliwie długo”. Minister chce wydłużyć okres przedawnień

– Okresy przedawnień w przypadku zabójstw są zbyt krótkie, planujemy je wydłużyć. Zabójstwa muszą być ścigane możliwie długo i dlatego będę chciał wystąpić z wnioskiem o wydłużenie tego okresu – powiedział w środę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Na konferencji prasowej w Krakowie szef MS poinformował, że prokuratura postawiła zarzuty trzem prawdopodobnym zabójcom małżeństwa Jaroszewiczów, do którego doszło 26 lat temu. Nawiązując do tej sprawy, poinformował o zamierzeniach resortu.



– Planujemy wydłużyć okresy przedawnień; myślę, że mogę tutaj mówić w sposób dość wiążący. Jeżeli chodzi o zabójstwa, uważam, że te przedawnienia są zbyt krótkie, biorąc też pod uwagę postęp techniki kryminalistycznej – powiedział Ziobro na konferencji. Obecnie okres przedawnienia w przypadku zabójstwa wynosi 30 lat.



Jak mówił minister, nakłonienie „bandytów i recydywistów do opowiedzenia historii” zabójstwa Jaroszewiczów to sukces policjantów i prokuratorów.

#wieszwiecej Polub nas

– Gdyby to trwało trochę dłużej, to mogłoby się okazać, że fakty wyszły na jaw, a nikt nie mógłby ponieść odpowiedzialności. Nie możemy się godzić na taką sytuacji w przypadku zabójstw. Zabójstwa muszą być ścigane możliwie długo i dlatego będę chciał wystąpić z wnioskiem o wydłużenie okresu przedawnień w przypadku zabójstw – oświadczył.

„Ofensywna aktywność prokuratury”



Zbigniew Ziobro ocenił, że połączenie urzędów prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości pozwoliło na „ofensywną aktywność” prokuratury i nowe ustalenia w trwających od lat postępowaniach.



Wskazał, że osobiście musiał podejmować decyzje związane ze sprawami zabójstwa Iwony Cygan i kobiety, której części ciała wyłowiono z Wisły. Dodał, że wymienione sprawy „niekoniecznie były priorytetem” poprzednich kierownictw prokuratury i choć „były sygnały o możliwości stawiania zarzutów, nie było gotowości, odwagi, by takie ryzyko podjąć”.

– Gdyby nie moje „zielone światło” i decyzja, nie moglibyście państwo informować o sukcesach i nowych ustaleniach w tamtych postępowaniach – powiedział.



– Wymiar sprawiedliwości w Polsce, jego zmiana, reforma zmierza do właściwego celu, czyli usprawnienia, profesjonalizacji, podniesienia standardów etycznych, przyspieszenia – mówił minister.