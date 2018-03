„Pierwszy raz w historii sądownictwa prokurator prosił o uniewinnienie”

– Nie zdarzyło się jeszcze w historii sądownictwa, że prokurator prosił w końcowej mowie o uniewinnienie tych czterech, niemających nic wspólnego z tą zbrodnią. Nie będę wymieniał nazwiska prokuratora z czasów PRL, który na początku lat 90. zapragnął sukcesu i „rzucił się” na czterech rzezimieszków z Mińska Mazowieckiego, kreując ich na sprawców tego mordu, co doprowadziło do niezwykłego przebiegu procesu – powiedział na antenie TVP Info dziennikarz śledczy Jerzy Jachowicz. Skomentował w ten sposób przełom w śledztwie ws. zabójstwa Piotra Jaroszewicza i jego żony w 1992 r.

– W styczniu 2017 r. został w Krakowie porwany 10-letni chłopiec, za którego żądano okupu, bodajże 100 tys. euro. Po negocjacjach z porywaczami, ten okup został spłacony, chłopiec wypuszczony. Przestępcy pozostawili pewne ślady po sobie. Jednym z kluczowych śladów była skrzynia, w której trzymano go pod Krakowem, gdzieś w lesie. Po blisko rocznym śledztwie złapano dwoje sprawców tego czynu: 50-letniego mężczyznę Bogusława K. i jego konkubinę. Śledczy, mimo że osoby te przyznały się do winy, stwierdzili, że sprawcy musieli mieć trzeciego wspólnika. Mężczyzna i kobieta wydali trzeciego sprawcę – 61-letniego Dariusza S. przypomniał – powiedział dziennikarz śledczy publicysta tygodnika „Sieci” Jerzy Jachowicz.



– Jeśli chodzi o tego typu sprawy, od dawna lansowałem tezę, że właściwie nie ma innego sposobu po tylu latach na skuteczny powrót do tych zbrodni, jeżeli ktoś przypadkowo się nie przyzna. Na podkreślenie sukcesów policji i prokuratury trzeba złożyć to, że oni bardzo ostrożnie i sceptycznie do tego podeszli – uważa dziennikarz.



– Ci dwaj, którzy się przyznali, czyli Dariusz S. i drugi człowiek, zaczęli opisywać dokładnie sposób poruszania się po willi, m.in. kolejność tych potwornych czynów przestępczych – dodał.



– Szczęście sprzyja tym, którzy bardzo intensywnie nad czymś pracują, nigdy nie bierze się z przypadku, tylko z pracy. Jestem pełen uznania dla policji i prokuratury – powiedział w TVP Info Jerzy Jachowicz.



– Ja bym na podstawie tego autentycznego zresztą sukcesu nie wróżył aż tak dobrze, jeśli chodzi o inne nierozwiązane sprawy, jak zabójstwo gen. Marka Papały. Tutaj zdecydował po trosze przypadek – to oczywiście wcale nie umniejsza sukcesu policji ani prokuratury, bo trzeba jeszcze umieć ten szczęśliwy traf wykorzystać.

Dziennikarz wspomniał także o pierwszym śledztwie w tej sprawie. – Prokuratura wtedy zapragnęła sukcesu. Nie będę wymieniał nazwiska prokuratora z czasów PRL, który na początku lat 90. zapragnął sukcesu i „rzucił się” tak właśnie na czterech rzezimieszków z Mińska Mazowieckiego, kreując ich na sprawców tego mordu, co doprowadziło do niezwykłego przebiegu procesu.



– Nie zdarzyło się jeszcze w historii sądownictwa, że prokurator prosił w końcowej mowie o uniewinnienie tych czterech, niemających nic wspólnego z tą zbrodnią – wyłonionych na podstawie jednego pomówienia, jednego bandyty, a później ich modus operandi pasował do tego, co się stało w wilii w Aninie – podsumował działania prokuratury w latach 90 .



Małżeństwo Jaroszewiczów zamordowano w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 r., w ich willi w warszawskim Aninie. Byłemu premierowi bandyci zacisnęli na szyi rzemienną pętlę; przedtem go maltretowali. Jego żona, Alicja Solska-Jaroszewicz, zginęła od strzału w głowę z bliskiej odległości ze sztucera męża.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, PAP

W styczniu tego roku zatrzymany został człowiek powiązany z tzw. gangiem porywaczy, który działał na terenie Małopolski. Mężczyzna uczestniczył w porwaniu krakowskiego biznesmena w 2013 r. i właśnie pod tym zarzutem trafił do aresztu śledczego w Krakowie. Okazało się, że doskonale znał gang karateków.Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził, że są zarzuty dla trzech sprawców zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Dwóch z nich przyznało się do tej zbrodni. O zatrzymaniach dokonanych przez krakowskie CBŚP poinformowali dziennikarze „Panoramy” i magazynu kryminalnego „997”. Dwaj podejrzani są powiązani z tzw. gangiem karateków, trzeci jest osadzony w krakowskim areszcie śledczym w związku z inną sprawą.