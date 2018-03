„To coś, czego nie ma nigdzie indziej. Niepowtarzalny cud przyrody”

Drogi powstają po to, aby służyły kierowcom przez wiele lat. Są jednak takie szlaki, które znikają w ciągu kilkunastu tygodni – to przeprawy lodowe. Takie „sezonowe drogi” są szczególnie popularne na Syberii, gdzie często stanowią jedyny sposób na dotarcie do wielu osad. Najbardziej niezwykłą z zimowych przepraw, trasę przez Bajkał, odwiedził rosyjski korespondent TVP Tomasz Jędruchów.