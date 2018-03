Ministerstwo Finansów: Planujemy odejście od deklaracji VAT

Ministerstwo Finansów planuje z początkiem przyszłego roku odejść od deklaracji VAT-owskich. Poinformowała o tym w radiowej Jedynce minister Teresa Czerwińska.

Mówiąc o upraszczaniu systemu podatkowego, min. Czerwińska wskazała na potrzebę zdejmowania obowiązków fiskalnych z podatników. Jak zapowiedziała, wprowadzony w tym roku Jednolity Plik Kontrolny (JPK) dla podatników VAT mógłby od początku przyszłego roku zastąpić deklaracje VAT-owskie. Sprawa wymaga jeszcze kilku miesięcy, gdyż potrzebne są zmiany legislacyjne i technologiczne.



Zdaniem minister finansów w podobny sposób można by w przyszłości odejść od deklaracji PIT. Teresa Czerwińska dodała, że komisja kodyfikacyjna pracuje nad nową ordynacją podatkową. Jej projekt mógłby zostać przygotowany do końca roku.



„Wsparcie dla uczciwej konkurencji”



Minister finansów zapewniała w radiowej Jedynce, że Jednolity Plik Kontrolny służy nie tylko zwiększaniu wpływów do budżetu państwa; to przede wszystkim narzędzie wsparcia uczciwej konkurencji.

Jak poinformowała Teresa Czerwińska, do tej pory wykryto ponad 85 tysięcy faktur budzących podejrzenia. Mogą to być faktury wskazujące na próbę wyłudzenia VAT, ale też dokumenty, w których doszło do pomyłek. Do przedsiębiorców, którzy przesłali pliki budzące wątpliwości, administracja skarbowa wysyła SMS-y i e-maile.Minister zapowiedziała jednak, że tam, gdzie zostanie wykryta próba oszustwa, „twarz administracji skarbowej będzie inna”.