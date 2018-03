Karczewski: Nie będę kandydował na prezydenta Warszawy. Kandydata PiS poznamy po 10 kwietnia

– Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy będzie ogłoszony po 10 kwietnia – powiedział w środę szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Jak dodał, kandydatury, które „leżą na stole”, to Michał Dworczyk, Patryk Jaki i Stanisław Karczewski. Jednak krótko potem marszałek Karczewski poinformował, że nie zamierza ubiegać się o to stanowisko.

– Ta decyzja jeszcze przed nami, ona rzeczywiście jest tuż-tuż, to już za chwilę się stanie. To jest kwestia - nie chcę mówić dni, bo myślę, że może troszkę dłuższy czas - ale naprawdę bardzo niewielu tygodni – powiedział Sasin w Polskim Radiu 24. – Myślę, że do wiosny wszystko będzie ogłoszone, (...) myślę, że to będzie po 10 kwietnia, że te decyzje zapadną i zostaną ogłoszone – dodał.



Poinformował, że wybór kandydata na prezydenta stolicy zostanie dokonany pomiędzy szefem kancelarii premiera Michałem Dworczykiem, wiceministrem sprawiedliwości Patrykiem Jakim i marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Ta ostatnia kandydatura jest już jednak nieaktualna, marszałek Senatu poinformował o tym na briefingu prasowym. Zadeklarował, że będzie wspierał kandydata, którego wyłoni Prawo i Sprawiedliwość.

Jacek Sasin zapewnił, że PiS bardzo poważnie podchodzi do wyborów samorządowych. – Nie chodzi o to, żeby wskazać jakiegokolwiek kandydata w tej chwili i mieć to niejako odhaczone. Chodzi o to, żeby wybrać takich kandydatów, którzy mają rzeczywiście szansę realnie w tych dużych miastach powalczyć o zwycięstwo – podkreślił.

„Walka będzie wyrównana”



– Zdajemy sobie sprawę, że duże miasta, szczególnie Warszawa, to nie są miejsca sprzyjające dla zwycięstwa (dla) kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, że tutaj te sympatie liberalne są bardzo mocne, a szczególnie w Warszawie, ale to nie oznacza, że w Warszawie kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie może wygrać – przekonywał.



– Wiemy, że może wygrać; wskazują na to również badania, że ta walka będzie walką wyrównaną, i dlatego musimy wskazać bardzo odpowiedzialnie kandydata - takiego, który ma największe szanse tę walkę pozytywnie rozstrzygnąć na korzyść Prawa i Sprawiedliwości – podkreślił Sasin.



Jak mówił, kierownictwo PiS rozważa też kandydatów w innych dużych miastach.

– Nie chcę powiedzieć, że mamy zawrót głowy od nadmiaru dobrych kandydatów, ale w każdym z tych miast jest po kilku kandydatów, którzy mogliby w tych wyborach, naszym zdaniem, wystartować – powiedział Sasin. – No i trzeba dokonać wyboru; jak mówię - rozstrzygnięcie niedługo – zapewnił.