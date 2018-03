Mateusz Morawiecki: Premier Theresa May ma silnego sojusznika w Polsce

„Premier Theresa May ma silnego sojusznika w Polsce. Brytyjskie bezpieczeństwo jest kluczowe dla NATO i UE” – napisał premier Mateusz Morawiecki na twitterowym koncie.

Premier polskiego rządu skomentował na Twitterze znaczenie Wielkiej Brytanii dla NATO i UE. Mateusz Morawiecki napisał, że Polska jest silnym sojusznikiem Theresy May.

Prime Minister @theresa_may has a firm ally in Poland. Britain’s security is crucial for NATO and the EU.