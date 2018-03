Lubnauer o sondażach: 6 proc. dla Nowoczesnej to nie jest jakaś dramatyczna sytuacja

– Rzeczywiście, ostatni sondaż CBOS-u… Chciałabym przypomnieć, że mamy 6 proc., PO ma 14 proc., nie jest to jakaś rzeczywiście dramatyczna sytuacja. W Millward Brown, półtora tygodnia temu, mięliśmy 8 proc. – tak przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer skomentowała w „Kwadransie politycznym” marcowy sondaż CBOS.

– Koalicja opozycji trzeszczy. Zabrano się do jej tworzenia od złej strony. W wyborach samorządowych może ponieść klęskę – powiedział w Radiu Zet Ryszard Petru, były przewodniczący Nowoczesnej.



Polityk ocenił, że partie opozycyjne powinny pokazywać, że dogadują się na poziomie konkretnych nazwisk, bo wtedy jest siła uderzenia. Polityk zaznaczył, że źle się dzieje, że nie ma szerokiego porozumienia na opozycji, i dodał, że w wyborach samorządowych może dojść do klęski opozycji. Do jego słów w programie „Kwadrans polityczny” (TVP1) odniosła się przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.



– Jestem przekonana, że kierunek, w którym idzie Nowoczesna, jest bardzo dobry. Uważam za duży sukces, że udało się zawrzeć koalicję na wybory do sejmików wojewódzkich w całej Polsce. Mamy propozycje pierwszych kandydatów na prezydentów, organizujemy się w bardzo wielu miastach. Gdzie mamy oddzielnych, na pewno będziemy się wspierać w drugiej turze – powiedziała Lubnauer.



– Uważam, że naszą rolą w koalicji jest inicjowanie pewnych nowych pomysłów, nowe otwarcie – dodała.

Przewodnicząca Nowoczesnej stwierdziła, że gdyby jej partia współrządziła, chciałaby wprowadzić w Polsce euro. – Uważamy, że to kwestia nie tylko rozwoju ekonomicznego, ale naszego bezpieczeństwa - stałej przynależności do Unii Europejskiej. Bardzo ważne jest, aby wprowadzić w Polsce euro. W momencie, kiedy mamy euro, atak na Polskę jest jednocześnie atakiem na strefę euro – stwierdziła Lubnauer.



Marcowy sondaż CBOS



Poseł odniosła się również do marcowego sondażu CBOS, z którego wynika, że na Nowoczesną chciałoby zagłosować 6 proc. respondentów.



– Rzeczywiście, ostatni sondaż CBOS-u… Chciałabym przypomnieć, że mamy 6 proc., PO ma 14 proc., nie jest to jakaś dramatyczna sytuacja. W Millward Brown, półtora tygodnia temu, mięliśmy 8 proc. – powiedziała Lubnauer.



Dodała, że ważne dla niej jest to, by budować pozycję Nowoczesnej na wybory samorządowe, dlatego że będą one „pewnym plebiscytem, plebiscytem, jakiej Polski chcemy”.