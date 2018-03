„Nieludzka, bestialska zbrodnia”. Prokuratorzy chcą kary śmierci dla sprawcy masakry w szkole

Prokuratorzy domagają się kary śmierci dla 19-letniego Nikolasa Cruza, sprawcy masakry w szkole na Florydzie w ub. miesiącu, w której zginęło 17 osób. W opublikowanym we wtorek dokumencie procesowym prokuratorzy stwierdzili, że będą domagać się kary śmierci dla sprawcy tej „nieludzkiej, bestialskiej i okrutnej zbrodni”.

Prokuratorzy twierdzą, że Cruz dokonał masakry z premedytacją i zimną krwią „bez jakiejkolwiek pretensji do moralnego lub legalnego usprawiedliwienia”.



Obrońcy Cruza zapowiedzieli przyznanie się ich klienta do winy, ale pod warunkiem rezygnacji z zagrożenia karą śmierci. „Nie możemy zgłosić przyznania się do winy, jeśli na stole jest kara śmierci” – powiedział obrońca z urzędu Howard Finkelstein. Zgadza się on natomiast na wymierzenie Cruzowi kary dożywotniego więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego.



Cruz to były uczeń szkoły średniej Marjory Stoneman Douglas w Parkland na Florydzie. Według ustaleń policji był niezrównoważony psychiczne i miał poważne kłopoty w szkole (słabe wyniki w nauce i brak akceptacji ze strony kolegów) i w domu.

źródło: pap

W 2016 r. Cruz umieścił w aplikacji Snapchat nagranie wideo z próby samookaleczenia. Władze wiedziały o jego zainteresowaniu bronią, a FBI przyznało, że otrzymało w styczniu ostrzeżenie na jego temat. Nie podjęło jednak wówczas żadnych działań.