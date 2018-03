Ambasada Rosji w Londynie: Nie odpowiedzieliśmy na brytyjskie ultimatum

Rzecznik ambasady Rosji w Londynie potwierdził w nocy z wtorku na środę, że Rosja nie odpowiedziała na ultimatum Wielkiej Brytanii w sprawie okoliczności ataku na Siergieja Skripala i Julię Skripal. Termin ultimatum minął o północy.

„Rosja nie odpowie na ultimatum Londynu do czasu otrzymania próbek substancji chemicznej (użytej do ataku)” – powiedział Agencji Reutera rzecznik ambasady Rosji w Wielkiej Brytanii. Podkreślił, że Rosja nie była zamieszana w ten atak. Dodał, że jakiekolwiek „groźby karnych posunięć wobec Rosji spotkają się z odpowiedzią”. Wcześniej podobne oświadczenie opublikowało rosyjskie MSZ.



O północy z wtorku na środę minął termin, który brytyjska premier Theresa May dała rosyjskim władzom na wyjaśnienie okoliczności ataku na byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córkę Julię Skripal, a w szczególności na ustalenie, w jaki sposób na terenie Wielkiej Brytanii znalazła się rosyjska broń chemiczna.

źródło: pap

May zapowiedziała, że w razie niespełnienia jej żądań przedstawi w środę w Izbie Gmin dalsze kroki brytyjskiego rządu. Wśród możliwych scenariuszy jest m.in. wydalenie rosyjskiego ambasadora w Londynie, a także dyplomatów podejrzewanych o rolę w wywiadzie, kolejne sankcje finansowe oraz wycofanie licencji na nadawanie rosyjskiej telewizji RT (dawniej Russia Today).Brytyjska premier ujawniła, że w przeprowadzonym 4 marca w Salisbury ataku użyto broni chemicznej typu nowiczok, która była w przeszłości produkowana i używana przez Rosję.