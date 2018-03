95. urodziny Emila Karewicza. „Najważniejsze w życiu jest zdrowie”

Wystąpił w dziesiątkach filmów i seriali, ale najbardziej pamiętamy go jako Hermanna Brunnera ze „Stawki większej niż życie”. Emil Karewicz skończył we wtorek 95 lat.

Wybitny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny Emil Karewicz skończył we wtorek 95 lat. Największą popularność przyniosła mu postać Hermanna Brunnera, czyli przeciwnika Hansa Klossa w serialu „Stawka większa niż życie”. To do Brunnera główny bohater wypowiedział słynne słowa: „Nie ze mną te numery”.



Emil Karewicz w specjalnym wywiadzie dla TVP Info na pytanie, czego mu dzisiaj możemy życzyć, odpowiedział: „Zdrowie jest najważniejsze w życiu. Jak się ma zdrowie, to można znieść wszystko!”.



Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy Emila Karewicza z dziennikarką TVP Kornelią Nowicką.

