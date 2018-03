Jaruzelski wypoczywał w ośrodkach MON. W latach 2012-13 wydano cztery zgody

W latach 2012-13 wydano cztery zgody na pobyt Wojciechowi Jaruzelskiemu w ośrodkach wojskowych na Mazurach. Decyzje były podpisywane przez dyrektora sekretariatu – ustalił portal tvp.info. W wyżej wspomnianym okresie ministrem obrony narodowej był Tomasz Siemoniak.

Były szef MON w rozmowie z portalem tvp.info tłumaczył, że nie zdawał sobie sprawy z tego, że PRL-owski generał korzystał z obiektów wypoczynkowych MON.



– Ja tam byłem parę razy na różnych spotkaniach (w ośrodkach MON na Mazurach - przyp. red.). Ktoś wspominał, że coś tam kiedyś, ale generalnie dysponował tym dyrektor sekretariatu – odpowiedział pytany, czy słyszał kiedykolwiek o tym fakcie.



Nieoficjalnie mówi się, że w latach dziewięćdziesiątych na terenie ośrodka Omulew stał dom, który nazywano „domkiem Jaruzelskiego”. Do 2005 roku generał mógł swobodnie korzystać z tego typu wygód na koszt państwa. W budynku nikt nie mieszkał, ale wiadomo było, że jest zarezerwowany dla Jaruzelskiego.

W aktywności publicznej byłego ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka można zauważyć brak konsekwencji w stosunku do Jaruzelskiego. – Nigdy nie ukrywałem swego zdecydowanie negatywnego stosunku do Wojciecha Jaruzelskiego, do roli, jaką w historii odegrał – powiedział w wywiadzie dla Radia Zet.

W wypowiedzi z 2016 r. Siemoniak stwierdził, że „odebranie stopni generalskich Jaruzelskiemu i Kiszczakowi to dobry pomysł”, jednak podczas głosowania w Sejmie 6 marca bieżącego roku tzw. „ustawy degradacyjnej” zdecydował się zagłosować przeciwko.



Mazurskie posiadłości MON



Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej mieści się w miejscowościach Helenów i Omulew. Jest jednostką wojskową przeznaczoną do zabezpieczenia i obsługi gości ministra obrony narodowej, delegacji oraz przedsięwzięć organizacyjnych takich jak: konferencje, odprawy, narady, szkolenia, sesje i sympozja naukowe zlecone przez ministra obrony narodowej oraz dowódcę Garnizonu Warszawa.



Na podstawie decyzji ministra obrony narodowej z pierwszej połowy lat 90-tych w sprawie dysponowania Centrum Konferencyjnym MON oraz Wojskowymi Ośrodkami Wypoczynkowymi w Helenowie i Omulewie szef gabinetu MON (którego kontynuatorem jest obecnie dyrektor Centrum Operacyjnego MON - przyp. red.) jest upoważniony do dysponowania Ośrodkiem Reprezentacyjnym MON.