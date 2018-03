Tillerson: Nic nie jest możliwe bez sojuszników i partnerów

Odwołany ze stanowiska sekretarza stanu Rex Tillerson wygłosił we wtorek oświadczenie dla prasy, w którym podkreślił, że dyplomację USA czeka wiele pracy, między innymi aby skutecznie stawić czoło Rosji. Dodał: „nic nie jest możliwe bez sojuszników i partnerów”.

W krótkim wystąpieniu Tillerson poinformował, że rozmawiał z szefem kancelarii Białego Domu Johnem Kellym, aby poczynić ustalenia, dzięki którym sytuacja w Departamencie Stanu w nadchodzących dniach będzie jasna, a jego praca – kontynuowana bez zakłóceń.



Wyjaśnił, że przekazuje we wtorek swe obowiązki obecnemu zastępcy sekretarza stanu Johnowi Sullivanowi, a sam formalnie zrezygnuje ze stanowiska pod koniec marca.



Przypomniał też, że Departament Stanu musi się skoncentrować na takich wyzwaniach jak ustabilizowanie Iraku, walka z dżihadystami i wypracowanie metod dalszej współpracy z Chinami; powiedział, że jego zespół czeka wiele pracy, aby stawić czoło coraz bardziej asertywnej Rosji.



Tillerson dodał, że w czasach pełnych wyzwań dla USA namawia pracowników Departamentu Stanu, którzy stanowili jego zespół, by pozostali na stanowiskach i skoncentrowali się na pracy.



Agencje zwracają uwagę na komentarz Tillersona dotyczący Korei Północnej. Powiedział on, że w tej kwestii sukces jego resortu „przeszedł niemal wszystkie oczekiwania”, wyraźnie dając do zrozumienia, że to Departament Stanu otworzył drogę do podjęcia negocjacji z Pjongjangiem.



Tillerson powiedział, że to dyplomaci, pod jego nadzorem, zjednali Ameryce sojuszników i nakłonili ich do podjęcia wspólnej akcji i nałożenia sankcji na reżim.

– Nic nie jest możliwe bez sojuszników i partnerów – podkreślił.



Trump – pisze AP – przypisuje sobie zasługi w tej materii, ponieważ zgodził się na spotkanie z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem.



Tillerson dodał, że jeszcze we wtorek spotka się z pracownikami resortu dyplomacji, aby podziękować im za ich służbę i poprosić o sprawne przekazanie władzy jego następcy, na którego Trump nominował obecnego szefa CIA Mike'a Pompeo.



Odchodzący sekretarz stanu zamknął swe krótkie wystąpienie, mówiąc: „Do ponad 300 mln Amerykanów – dziękuję wam za oddanie na rzecz wolnego i otwartego społeczeństwa, (...) wyrażane poprzez gesty uprzejmości dla siebie nawzajem, cichą i ciężką codzienną pracę, którą wykonujecie, aby wspierać ten rząd dolarami podatników”.



Dodał: „wszyscy chcemy zostawić to miejsce lepszym dla następnego pokolenia”. Powiedział też, że „wraca teraz do swego prywatnego życia, życia prywatnego obywatela i Amerykanina, który jest dumny, że mógł służyć swemu krajowi”.



Tillerson nie odpowiedział na pytania dziennikarzy.