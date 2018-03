„W sprawie Amber Gold służby nic nie widziały i nie słyszały”

– Służby specjalne nazywane są uszami i oczami państwa. Jeśli oczy nie wszystko widzą, a uszy nie chcą słyszeć wszystkich dźwięków, to znaczy, że służby nie działają. A jak służby nie działają, to nie działa państwo – tak członek komisji śledczej ds. Amber Gold Jarosław Krajewski (PiS) komentował w „Gościu Wiadomości” wtorkowe obrady komisji. – Dzisiejsze przesłuchania pokazały rozbieżności miedzy tym, co mówili funkcjonariusze ABW, a tym, co zeznali ich szefowie. Dobrze, że szybko dojdzie do konfrontacji obu stron – przekonywał Krzysztof Paszyk (PSL-UED), kolejny z członków komisji.