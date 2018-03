Zbigniew Ziobro o Tomaszu K.: Najważniejsze, by szybko opuścił więzienie i odzyskał dobre imię

– Najważniejsze, by Tomasz K. szybko opuścił więzienie i odzyskał dobre imię – powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Według prokuratury K. niesłusznie został skazany za zgwałcenie i zabójstwo piętnastolatki w Miłoszycach (Dolnośląskie).

Z inicjatywy Zbigniewa Ziobry (jako prokuratora generalnego) do Sądu Okręgowego we Wrocławiu trafił we wtorek wniosek o zawieszenie kary wobec K. Dzięki temu będzie mógł wyjść na wolność, zanim jeszcze formalnie sąd prawomocnie oczyści go z zarzutów.



– Najważniejsze jest, by ten mężczyzna jak najszybciej opuścił mury więzienia – powiedział w rozmowie z PAP minister.



– Następną kwestią będzie przywrócenie mu dobrego imienia, o czym też zdecyduje sąd – dodał.



Tomasz K. został w 2004 r. skazany na 25 lat więzienia. Na polecenie szefa resortu sprawiedliwości prokuratura złożyła już do Sądu Najwyższego wniosek o wznowienie postępowania w tej sprawie.



Wniosek o zawieszenie kary



Jednak zanim K. zostanie oczyszczony z zarzutu morderstwa, musiałby zgodnie z prawem dalej siedzieć w więzieniu, dlatego wniosek o zawieszenie mu kary jest najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje, że szybko odzyska wolność.

W noc sylwestrową 1996 roku została zgwałcona i zabita Małgorzata K. Za tę zbrodnię Tomasz K. został w 2003 roku skazany na 15 lat więzienia, a rok później Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podwyższył mu wyrok do 25 lat więzienia, bo uznał, że dowody w sprawie są bezsporne. Mężczyzna, który początkowo przyznał się do gwałtu, odwołał to później i odmawiał wyjaśnień. Prokuratura i sąd podczas procesu byli zgodni, że sprawca nie działał sam.

Z prośbą o ponowne zajęcie się sprawą do ministra Ziobry zwrócili się w zeszłym roku rodzice Małgorzaty K.



– Poleciłem raz jeszcze zbadać okoliczności śmierci 15-letniej Małgosi. Zajęli się tym doświadczeni prokuratorzy i policjanci z Wrocławia. Dzięki ich pracy, mimo upływu lat, udało się zatrzymać mężczyznę, który - jak wszystko na to wskazuje - jest rzeczywistym sprawcą tej potwornej zbrodni – powiedział Ziobro.



Zarzuty dla Ireneusza M.



– Zatrzymany to Ireneusz M., który jest w areszcie. Prokurator postawił mu zarzut gwałtu ze szczególnym okrucieństwem i zabójstwa Małgorzaty K. Jednocześnie prokuratorzy doszli do wniosku, że siedzący od 18 lat w więzieniu Tomasz K. nie miał związków z tą zbrodnią – wyjaśnił minister.



– Wiem, że to nie ukoi bólu bliskich Małgosi, ale mam nadzieję, że znalezienie osoby, która najprawdopodobniej odpowiada za jej śmierć, będzie dla nich choć drobnym zadośćuczynieniem – powiedział Ziobro.



Podziękował rodzicom, że zwrócili się do niego o ponowne zbadanie sprawy. – Bez ich determinacji nie dowiedziałbym się o tej historii i nie podjąłbym decyzji o wszczęciu śledztwa – dodał minister.



Rzeczniczka prasowa Prokuratury Krajowej Ewa Bialik poinformowała wcześniej PAP, że dolnośląski wydział zamiejscowy PK złożył wniosek o zawieszenie odbywania kary przez K. Mężczyzna, zdaniem prokuratury, nie popełnił zbrodni, za którą go skazano w 2004 r. na 25 lat więzienia – zabójstwa i zgwałcenia 15-letniej dziewczyny. Wcześniej przebywał w areszcie od 2000 r.



Wznowienie śledztwa



Śledztwo zostało wznowione w 2017 r. Ireneusza M. zatrzymano w czerwcu 2017 r. pod zarzutem zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem i zabójstwa piętnastolatki



Jeżeli wrocławski sąd wcześniej pozytywnie rozpatrzy wniosek o zawieszenie kary, to T. będzie na wolności czekał na rozpatrzenie wniosku przez Sąd Najwyższy. SN może wniosek prokuratury o wznowienie postępowania w sprawie Tomasza K. odrzucić, uwzględnić i uniewinnić K., lub uwzględnić i skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia.