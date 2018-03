„Mistrzostwa Polski” na Raw Air! Show Stocha, Kubackiego i Huli

Polski wtorek w Lillehammer! Kamil Stoch odniósł 28. w karierze zwycięstwo w Pucharze Świata i zrównał się pod tym względem z szóstym w klasyfikacji wszech czasów Martinem Schmittem. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki – to jego najlepszy występ w karierze. Kolejnym przystankiem Raw Air będzie Trondheim. Czwartkowy konkurs od 16:45 w TVP1.

Czegoś takiego jeszcze nie było! Po raz pierwszy w historii Pucharu Świata na trzech pierwszych miejscach plasowało się trzech Polaków. Prowadził "profesor" Stoch, który z obniżonej belki uzyskał najdalszą odległość – 140,5 metra. Znakomitą formę potwierdził Kubacki – w świetnym stylu wylądował na 139. metrze. Jeszcze dalej o 50 centymetrów pofrunął Stefan Hula, który wykorzystał znakomity wiatr. Jego przewaga na czwartym Richardem Freitagiem wynosiła jednak tylko 0,1 punktu.

Holmenkollen zaklęte dla Stocha. Tande zwycięzcą Kamil Stoch prowadził po wspaniałym skoku w konkursie na Holmenkollenbakken. W drugiej serii nie doleciał jednak do punktu K i zajął szóste... zobacz więcej

Druga seria przyniosła zmianę warunków. W trakcie próbnych skoków wiało niekiedy 2 metry na sekundę pod narty. Gdy zaczął się konkurs często metr – nadal z przodu skoczni. Tymczasem na początku drugiej rundy skoczkowie zaczęli mieć... dodawane punkty. Tak było niemal do końca. Gdy kierunek znów uległ zmianie, Freitag skoczył 141,5 metra, ale kiepskie lądowanie nie dało mu podium.



Przed skokami czołowej trójki rosło napięcie. Sędziowie na chwilę wstrzymali konkurs. Hula w końcu skoczył 125,5 metra i spadł ostatecznie na dziewiąte miejsce. Kubacki poradził sobie znacznie lepiej. Wylądował na 141. metrze i skończył zawody drugi. To jego trzecie podium w karierze. Dotychczas kończył zmagania najwyżej trzeci.



Stoch po raz kolejny postawił kropkę nad "i". Z obniżonej belki skoczył 141 metrów i wygrał z przewagą 27,4 punktu nad Kubackim. Większa różnica dzieliła go od drugiego zawodnika jedynie w Lahti. Polak umocnił się na prowadzeniu w Raw Air. Tam wyprzedza Roberta Johanssona o 56,2 "oczka". Norweg zajął we wtorek trzecie miejsce. Dopiero drugi raz w karierze stanął na podium.



Karawana Raw Air jedzie teraz do Trondheim. W środę na skoczni Granasem treningi i prolog. Czwartkowe zawody od 16:45 w TVP1. Dawid Kubacki