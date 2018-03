Wjechali samochodem do marketu i wynieśli sejf z gotówką [WIDEO]

Wyjątkowo bezczelni złodzieje okradli we wtorek w nocy kantor wymiany walut w markecie przy ul. Radockiego w Katowicach. Przestępcy wjechali do budynku samochodem. Następnie w ciągu dwóch minut zabrali z kantoru duży sejf, w którym miała się znajdować znaczna suma pieniędzy. Skok uwieczniły kamery monitoringu.

Do kradzieży doszło we wtorek ok. godz. 2:40 przy ulicy Radockiego w Katowicach. Przestępcy, prawdopodobnie młodzi mężczyźni, wjechali do marketu samochodem. Wyłamali drzwi i od razu pobiegli do działającego w markecie kantoru. Z pomieszczenia wynieśli cały sejf, który zanieśli do drugiego samochodu, stojącego poza zasięgiem monitoringu centrum handlowego.



W oku kamery



Policja nie chce ujawnić, jaką sumę zrabowali bezczelni złodzieje. Nieoficjalnie wiadomo, że w sejfie była znaczna suma. Wiadomo, że porzucone przez przestępców auto zostało ukradzione cztery dni temu w Sosnowcu.



Katowiccy policjanci przez kilka godzin zabezpieczali ślady pozostawione przez przestępców. Policja przyznała, że choć rabusie byli w rękawiczkach i mieli na głowie kaptury, to jednak udało się zabezpieczyć kilka śladów kryminalistycznych.



Wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości sprawców, proszone są o kontakt z policjantami z Katowic pod nr. tel. 32 200 25 55, 32 200 2961 lub 112. Funkcjonariusze gwarantują anonimowość.