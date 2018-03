Zlikwidowano nielegalną fabrykę krajanki tytoniowej. „Towar o wartości ponad 1,6 mln zł”

Funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Centralnego Biura Śledczego Policji we Wrocławiu oraz Straży Granicznej zlikwidowali nielegalną fabrykę krajanki tytoniowej w powiecie trzebnickim i zabezpieczyli towar o wartości ponad 1,6 mln zł - poinformowało Ministerstwo Finansów we wtorkowym komunikacie.

„Funkcjonariusze zabezpieczyli maszynę do cięcia tytoniu, 613 kg tytoniu ciętego do palenia oraz 2615 kg suszu tytoniowego” – informuje resort. Łączna wartość zatrzymanego towaru to 1 625 056 zł.



„Funkcjonariusze przeszukali pomieszczenia gospodarcze w miejscowości Wisznia Mała w powiecie trzebnickim. Wspólne działania doprowadziły do ujawnienia 613 kg tytoniu ciętego do palenia, 2615 kg suszu tytoniowego oraz maszynę do cięcia tytoniu. Na gorącym uczynku zatrzymano mężczyznę, który pakował worki z tytoniem do samochodu” – czytamy w komunikacie MF.

źródło: pap

Ze wstępnych wyliczeń wynika, że gdyby towar trafił do obrotu, Skarb Państwa straciłby ponad 1,6 miliona złotych z tytułu niezapłaconych należności podatkowych. Sprawę przekazano do Prokuratury Rejonowej w Trzebnicy.