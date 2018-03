Szajka z podstawówki włamywała się do barów i kradła czipsy oraz napoje gazowane

Policjanci z Orzysza odkryli, kto stoi za serią włamań do miejscowych barów i domków letniskowych, jakie miały miejsce jesienią 2017 r. Z lokali ginęły niewielkie kwoty pieniędzy, ale także m.in. czipsy, słodycze czy napoje gazowane. Okazało się, że za kradzieżami stoi szajka dziewczynek z podstawówki. Najstarsza miała 12 lata, najmłodsza ledwie 10.

Na trop dziecięcej szajki wpadł jeden z dzielnicowych z Orzesza, który zajmował się ustaleniem sprawców serii włamań do barów i ogródków działkowych w swoim mieście. Funkcjonariusz podejrzewał, że przestępstwa są dziełem grupy młodych ludzi. Wskazywały na to przedmioty, jakie zabierali sprawcy. Z jednego z barów zabrano 280 zł oraz 25 paczek czipsów, wartych w sumie 1000 zł. Z innego baru zniknęły: butelka wody mineralnej, batony, trzy butelki napoju gazowanego oraz flaszka wódki.



Podejrzenia co do młodego wieku sprawców częściowo się potwierdziły. Częściowo, ponieważ okazało się, że za kradzieżami z włamaniem nie stoi grupa nastolatków, a trzy dziewczynki w wieku od 10 do 12 lat. Co ciekawsze, okazało się, że owa szajka dokonała więcej strat, niż wynosiła wartość ich łupu. I tak, w jednym barze dziewczynki zniszczyły roletę wartą 1000 zł. W kolejnym lokalu zdewastowały ścianę budynku, baner reklamowy oraz stół bilardowy. Tu straty również wyniosły 1000 zł.

źródło: portal tvp.info

Dziewczynki miały dostać się jeszcze do przyczepy kempingowej na terenie ogródków działkowych, skąd zabrały torbę skórzaną wartą niespełna 50 zł. Próbowały także okraść jeden z domków letniskowych. Zerwały moskitierę i dostały się do środka, ale przepłoszył ich powrót właścicieli.Teraz nastolatkami zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.