Nowe pasmo historyczne TVP. Na początek „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”

– Otwieramy w TVP nowe pasmo historyczno-tożsamościowe, we wtorki o 20:30, prezentujące najważniejsze polskie produkcje pokazujące polską historię – poinformował we wtorek na briefingu prasowym prezes TVP Jacek Kurski.

– Otwieramy nowe pasmo w telewizji publicznej - wtorki o 20:30. Mam nadzieję, że ta tradycja dzisiaj rozpoczęta potrwa lata, mianowicie będziemy pokazywać w specjalnym paśmie - nazwaliśmy je historyczno-tożsamościowym - najważniejsze polskie produkcje pokazujące polską historię – powiedział Kurski.



– Od dzisiaj, przez trzynaście kolejnych wtorków, z wyjątkiem tego dnia, kiedy będzie mecz polskiej reprezentacji, Telewizja Polska pokaże po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat serial „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy” – zapowiedział prezes TVP.



Na stulecie niepodległości



Jak mówił, jest to jeden z najważniejszych seriali historycznych w Polsce, szczególnie teraz, kiedy zaczynamy świętować stulecie niepodległości.



– Jesienią będą centralne obchody, ale dobrze, że właśnie teraz na wiosnę znajdujemy chwilę na refleksję, żeby pokazać ten nurt polskiej tradycji niepodległościowej, który nie odwołuje się przeważnie w polskiej kinematografii do stron tragicznych, heroicznych, romantycznych, tylko pokazuje pozytywistyczną pracę Polaków w Wielkopolsce od końca wojen napoleońskich, od upadku Napoleona, aż do powstania wielkopolskiego – powiedział Kurski.



– Jestem przekonany, że ten serial rozpocznie znakomite pasmo, które na wiele, wiele lat zostanie w telewizji publicznej i w którym Polacy zawsze będą mogli intuicyjnie odwołać się do tego wielkiego, historycznego kina – dodał.

Prezes Kurski zaznaczył, że TVP chce, żeby ten serial „przygotował nas duchowo pod wielką produkcję”, do której trwają właśnie zdjęcia – „Drogi wolności”. Prezes TVP powiedział, że jest to największe przedsięwzięcie telewizji od wielu lat – „epicka historia trzech sióstr, które dojrzewają na początku XX wieku - dzielne, niezależne, służą Polsce, wydają pismo, przeżywają swoje dramaty, miłości, swoje codzienne troski”.– I na tym epickim tle osadzona jest historia odzyskiwania przez Polskę niepodległości – podkreślił prezes TVP. Dodał, że od września będzie to „główna pozycja programowa na niedzielny wieczór”.