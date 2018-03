Juncker: Będziemy bronić naszych pracowników i przemysłu

– Będziemy bronić naszych pracowników i przemysłu, respektując reguły ustalone w ramach Światowej Organizacji Handlu – oświadczył we wtorek w Strasburgu szef KE Jean-Claude Juncker, odnosząc się do amerykańskich zapowiedzi podniesienia ceł na stal i aluminium.

– Europa wierzy w otwarty i uczciwy handel oparty na globalnych zasadach. Od tego zależy nasza gospodarka, tego oczekują nasi konsumenci – stwierdził Juncker. – Ale, jak wiele razy powtarzałem, w kwestii wolnego handlu nie jesteśmy naiwni – dodał.



Szef KE powiedział, że UE nie będzie bezczynna, jeśli w jej gospodarkę uderzą nieuczciwe środki handlowe, które zagrażają europejskim miejscom pracy. – Będziemy bronić naszych pracowników, będziemy bronić naszego przemysłu i będziemy postępować zgodnie z zasadami, na które świat zgodził się w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) – dodał.



Zaznaczył, że dodatkowe cła na stal i aluminium będą miały wpływ na znaczną część handlu UE. – Wierzymy w handel oparty na zasadzie „win-win”, ale samodzielne ustalanie taryf to strata dla wszystkich” – zaznaczył. Przyznał, że przemysł stalowy ma problem z nadprodukcją w skali globalnej. Dlatego - jak mówił - od grudnia, wraz z Japonią i Stanami Zjednoczonymi, UE szuka sposobu rozwiązania tego problemu na całym świecie. Zaznaczył, że eksport z UE do USA nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych.

#wieszwiecej Polub nas

– Jesteśmy długoletnimi i zaufanymi partnerami w zakresie bezpieczeństwa i współpracujemy, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Jak pokazują ich własne dane, USA potrzebują tylko trzech procent rocznej produkcji stali, aby zaspokoić potrzeby Pentagonu – powiedział. Dodał, że w najbliższych dniach oczekuje większej jasności ze strony amerykańskiej w tej sprawie, a KE będzie nadal prowadzić rozmowy w sprawie wyłączenia UE z ceł.

Podkreślił przy tym, że UE musi być przygotowana na wszystkie ewentualności. – Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Unia Europejska zareaguje na trzy sposoby. Po pierwsze, zgodnie z zasadami WTO mamy prawo przywrócić równowagę tych środków i jesteśmy na to gotowi. Po drugie, będziemy gotowi do podjęcia środków ochronnych, jeśli nastąpi gwałtowny wzrost importu do Unii Europejskiej w wyniku zamknięcia rynku przez USA – powiedział.



Komisja Europejska zaapelowała w poniedziałek o wyłączenie UE z amerykańskich dodatkowych ceł na aluminium i stal. Rzecznik KE Enrico Brivio powiedział, że mimo rozmów z USA sytuacja nadal nie jest rozwiązana. Prezydent USA Donald Trump podpisał w czwartek rozporządzenie nakładające cła na import stali w wysokości 25 proc., a aluminium - 10 proc. Wyroby z Kanady i Meksyku nie będą obarczone nowym podatkiem do czasu zakończenia renegocjacji NAFTA.



Partnerzy handlowi USA zagrozili wprowadzeniem własnych taryf odwetowych. Kanada, Meksyk, Unia Europejska zapowiedziały stanowcze reakcje na amerykańskie taryfy i zgłoszenie wniosku o wszczęcie postępowania wobec USA do WTO. Prezydent USA powołał się na przepis z 1962 roku - a więc z lat zimnej wojny - który pozwala mu na ograniczenie importu i nałożenie nieograniczonych ceł, jeśli przemawia za tym bezpieczeństwo narodowe.



Wiceszef KE Frans Timmermans powiedział w poniedziałek, że UE nie może zrozumieć, iż protekcjonistyczne środki wykorzystuje się, by chronić bezpieczeństwa narodowe. Dodał, że jakiekolwiek środki odwetowe, jeśli zostaną wprowadzone przez UE, będą zgodne z zasadami WTO.