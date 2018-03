Morawiecki: staramy się razem z Węgrami wpływać na Europę i przekształcać ją

– Staramy się razem z Węgrami wpływać na Europę, przekształcać ją w duchu wolności, solidarności i sprawiedliwości – ideałów, które są nam bliskie – mówił premier Mateusz Morawiecki do uczestników VI Wielkiego Wyjazdu na Węgry.

Z uczestnikami organizowanego przez kluby „Gazety Polskiej” VI Wielkiego Wyjazdu na Węgry, premier Mateusz Morawiecki spotkał się we wtorek w kancelarii premiera. Krótką relację wideo ze spotkania zamieściła Kancelaria Premiera.



Premier mówił do uczestników wyjazdu, że podziwia ich determinację, konsekwencję i solidarność „z naszym bratnim narodem węgierskim”. Podziękował także za to, że – jak ocenił – dzięki ich aktywności, „kwitną nieformalne kontakty” między polskim i węgierskim społeczeństwem.



– Staramy się razem (z Węgrami) też wpływać na Europę, przekształcać ją, również w duchu prawdziwej wolności, solidarności, czyli takich ideałów, które są nam bardzo bliskie – sprawiedliwości oczywiście, a jest czasami niełatwo w tych obecnych okolicznościach europejskich i warto się oczywiście trzymać razem – mówił Morawiecki.



Podkreślił, że w sprawie wizyty delegacji klubów „Gazety Polskiej” będzie kontaktował się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Szef rządu przekazał również list uczestnikom wyjazdu.





