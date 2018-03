Minister infrastruktury o Nowym Jedwabnym Szlaku: To się już materializuje

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk uważa, że w projekcie Nowego Jedwabnego Szlaku najważniejsze jest „utworzenie korytarzy komunikacyjnych” pomiędzy krajami azjatyckimi a Europą. W tym projekcie widzi też rolę Ukrainy.

Adamczyk we wtorek wziął udział w panelu „Nowy Jedwabny Szlak na mapie transkontynentalnych korytarzy transportowych” podczas XI Forum Europa-Ukraina w Jasionce k. Rzeszowa.



– Projekt w wielu państwach postrzegany jest jako inwestycja Chin w korytarze transportowe; wielki kapitał chiński, z którego można skorzystać. Ja mam tutaj odmienne zdanie – powiedział Adamczyk.



– Uważam, że zaangażowanie strony chińskiej jest ważne, ale najważniejszym w tym wszystkim jest to, żeby zostały utworzone korytarze komunikacyjne biegnące przez państwa azjatyckie. Korytarze, które pozwolą się przemieszczać towarom. To jest sens w tym wszystkim; sens, żebyśmy tak postrzegali idee jednego pasa, jednego szlaku – mówił minister.



Zaznaczył, że projektem jest zainteresowana Białoruś, której zależy na dobrych połączeniach komunikacyjnych z Europą. – Myślę, że podobne myślenie towarzyszy Ukrainie – podkreślił. Jego zdaniem Polska wiąże wielkie nadzieje z możliwością przedłużenia autostrady A4 na Ukrainie.

źródło: pap

Według Adamczyka koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku jest realizowana już w Transkaspijskim Korytarzu Transportowym. Ten szlak kolejowy biegnie z Chin przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan, Gruzję, Morze Czarne i dalej przez Ukrainę do Polski. – To się już materializuje – zaznaczył.Jego zdaniem ważnym elementem Nowego Jedwabnego Szlaku jest też „przebudowa, rozbudowa pełnej infrastruktury granicznej” z Ukrainą. Podobnie powinno dziać się również na granicy z Białorusią.Uczestniczący w panelu poseł Stanisław Żmijan z sejmowej komisji infrastruktury przypomniał, że Polska przed wstąpieniem do Unii Europejskiej miała prawie 30 przejść granicznych z Niemcami.– Dzisiaj powinniśmy to samo czynić na granicy polsko-ukraińskiej. Nie możemy ograniczyć się do siedmiu przejść. Powinno być 27 takich przejść. Są to wyzwania na dziś – powiedział Żmijan.Promowany przez Chiny projekt Nowego Jedwabnego Szlaku polega na zbudowaniu sieci połączeń między szybko rozwijającą się zachodnią częścią tego kraju a Europą. Projekt koncentruje się przede wszystkim na stworzeniu infrastruktury transportowej oraz zaplecza logistycznego. Interesujący dla Polski i jej sąsiadów wariant południowy przebiega przez kraje Azji Centralnej i południowego Kaukazu.