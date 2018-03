Rosyjskie MSZ: Rosja nie odpowie Londynowi, dopóki nie otrzyma próbek

Rosja nie będzie odpowiadać na ultimatum Londynu w sprawie byłego agenta Siergieja Skripala, dopóki nie otrzyma od Wielkiej Brytanii próbek substancji wykorzystanej podczas próby otrucia agenta – podała agencja TASS, powołując się na MSZ Rosji.

Jak podkreślono w MSZ, strona rosyjska nie odpowie Londynowi, „dopóki Wielka Brytania nie zacznie działać zgodnie z Konwencją o zakazie broni chemicznej, która przewiduje wspólne badanie tego, co się wydarzyło”.



Zaznaczono, że Rosja była gotowa na udział we wspólnym dochodzeniu w sprawie próby otrucia Skripala. – Działania brytyjskich władz noszą jawnie prowokacyjny charakter, Rosja nie ma związku z incydentem w Salisbury z 4 marca – oświadczono w ministerstwie.



MSZ zaznaczyło też we wtorek, że Wielka Brytania powinna być świadoma, że groźby przyjęcia sankcji wobec Rosji w związku ze sprawą Skripala nie pozostaną bez odpowiedzi.



„Ingerencja w wewnętrzne sprawy Rosji”



Przewodniczący Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu, Wiaczesław Wołodin uznał oskarżenia kierowane przez Londyn w związku ze sprawą Skripala pod adresem Moskwy za ingerencję w wewnętrzne sprawy Rosji przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi.



Oświadczył, że odpowiedzialność za atak na Skripala i innych obywateli Rosji spoczywa na Wielkiej Brtanii, a brytyjska premier Theresa May próbuje oddalić podejrzenia od swojego kraju.

– Te działania, które teraz obserwujemy, mówią o tym, że jest to zaplanowana akcja, która jest formą wpływu m.in. na kampanię wyborczą, (...) by spróbować zdyskredytować Rosję w oczach światowej społeczności, żeby stworzyć niekorzystne tło dla prowadzenia kampanii wyborczej – ocenił Wołodin.



– Jest to ingerencja w nasze sprawy, w nasze wybory. To jest najbardziej cyniczna forma, kiedy naraża się zdrowie obywateli – dodał. Wołodin zaproponował też, by oskarżenia wysuwane przez Londyn pod adresem Rosji omówić w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. We wtorek wezwano do rosyjskiego MSZ ambasadora Wielkiej Brytanii w Moskwie Laurie Bristowa – podał TASS.



W rozmowie z dziennikarzami Bristow poinformował, że podczas spotkania z wiceszefem rosyjskiego MSZ Władimirem Titowem podkreślił, iż Londyn oczekuje wyjaśnień od Rosji w sprawie tego, w jaki sposób substancja wykorzystana podczas ataku na Skripala znalazła się w Wielkiej Brytanii.

Powiedział, że premier May w środę ogłosi, kto jest odpowiedzialny za atak na Skripala – relacjonuje TASS.



Titow wyraził z kolei zdecydowany protest w związku z „ogólnymi” oskarżeniami pod adresem Rosji wysuniętymi przez brytyjskie władze.



Stały przedstawiciel Rosji przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej Aleksandr Szulgin oświadczył we wtorek na sesji w sprawie incydentu w Salisbury, że ultimatum Londynu o dostarczeniu przez Rosję informacji dotyczących incydentu ze Skripalem do końca wtorku jest „nie do przyjęcia”.



– Przestańcie wzniecać histerię, jak najszybciej oficjalnie skierujcie do nas prośbę, by rozpocząć konsultacje dla wyjaśnienia sytuacji – oznajmił. May powiedziała w Izbie Gmin, że jej rząd uznał za „wysoce prawdopodobne”, że za próbą zabójstwa byłego rosyjsko-brytyjskiego szpiega stała Rosja, i zażądał od Kremla złożenia pilnych wyjaśnień.



Władze dały Kremlowi czas do końca dnia na przedstawienie szczegółowych informacji o programie rozwoju broni chemicznej oraz tego, w jaki sposób zabójczy środek mógł zostać użyty na terytorium Wielkiej Brytanii.