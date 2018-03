ABW nie dopełniła obowiązków w śledztwie ws. islamistów? Prokuratura przedłużyła śledztwo

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze sprawdza, czy funkcjonariusze ABW nie przekroczyli uprawnień i czy dopełnili swoich obowiązków w czasie zbierania dowodów do sprawy Czeczenów, wobec których Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał już wyroki.

Sąd w nieprawomocnym wyroku skazał trzech Czeczenów na kary więzienia w zawieszeniu, a czwartego uniewinnił. Apelacje w tej sprawie już trafiły do II instancji; termin ich rozpoznania jeszcze nie jest znany.



Czeczenów oskarżono na podstawie materiałów zebranych w dużej mierze przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kluczowym dowodem były podsłuchy rozmów telefonicznych. Sąd I instancji trójkę oskarżonych skazał, ale nie za wspieranie IS, a tzw. Emiratu Kaukaskiego, przez społeczność międzynarodową również uważanego za organizację terrorystyczną.



Sąd wykrył nieprawidłowości w śledztwie



Uzasadniając wyrok, zwrócił jednak uwagę na nieprawidłowości w śledztwie, co zakończyło się tym, iż już w czasie procesu sąd przez kilka rozpraw, z pomocą tłumacza języka czeczeńskiego, tłumaczył dokładną treść rozmów nagranych w ramach kontroli operacyjnej prowadzonej przez ABW.

Związane to było z tym, iż w aktach śledztwa były jedynie streszczenia rozmów, a nie ich dokładne tłumaczenia. Sąd uważa, iż doszło do zaniechania przez ABW, wbrew przepisom, odtworzenia zapisów podsłuchów i ich zaprotokołowania, ale również do wytworzenia, poświadczających nieprawdę, „dokumentów stwarzających pozory realizacji tej czynności”.Złożone do Prokuratury Krajowej zawiadomienie sądu ostatecznie trafiło do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.Tam jesienią ub. roku podjęta została decyzja o wszczęciu śledztwa. Prokuratura sprawdza w nim, czy można w tej sytuacji mówić o odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków i działanie w ten sposób na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.Jak poinformował PAP we wtorek rzecznik zielonogórskiej prokuratury okręgowej Zbigniew Fąfera, termin zakończenia śledztwa, upływający 2 kwietnia, będzie przesunięty. Jak zaznaczył, chodzi o zakres czynności zaplanowanych do wykonania.Na razie w śledztwie nikomu nie postawiono zarzutów. – Postępowanie prowadzone jest w sprawie - trwają czynności przesłuchania świadków, w tym wszystkich osób, które były zaangażowane w prowadzenie czynności procesowych w tej sprawie – dodał prokurator.