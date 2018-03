Donald Trump: Brytyjskie władze uważają, że to Rosja stoi za atakiem na Skripala

Prezydent USA Donald Trump stwierdził we wtorek, że brytyjskie władze uważają, iż to Rosjanie stoją za atakiem z użyciem broni chemicznej na byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala – poinformowała agencja Reuters.

Amerykański prezydent zapowiedział, że potępi „Rosję czy ktokolwiek by to był”, jeśli zgodzi się z brytyjskimi ustaleniami dotyczącymi tego, kto stał za atakiem w Wielkiej Brytanii.



Brytyjska premier Theresa May powiedziała w poniedziałek w Izbie Gmin, że rząd w Londynie uznał za „wysoce prawdopodobne”, iż za próbą zabójstwa Skripala stała Rosja, i zażądał od Kremla złożenia pilnych wyjaśnień.

Trump: Po południu będę rozmawiać z May o ataku na Skripala



Prezydent USA Donalda Trump powiedział, że po południu planuje rozmawiać z brytyjską premier Theresą May na temat ataku z użyciem broni chemicznej na byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala.



– Wydaje mi się, że to Rosja, biorąc pod uwagę dowody, jakie oni (Brytyjczycy) mają – oznajmił amerykański przywódca. – Tak szybko, jak ustalimy fakty, jeśli zgodzimy się z nimi, potępimy Rosję czy ktokolwiek to był – powiedział Trump dziennikarzom przed odlotem do Kalifornii.