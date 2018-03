Proces przeciw telewizji ZDF. Niemiecki historyk nie zgodził się na nagrywanie

– W naszej ocenie zeznania prof. Juliusa Schoepsa wskazują na to, że konsultację przeprowadził historyk, który nie jest specjalistą od spraw polskich, a, jak sam przyznał, od Holokaustu. To pozwala budować opinię, że konsultacja była wykonana przez osobę, która nie ma wystarczającej wiedzy o Armii Krajowej i polskim podziemiu – powiedział portalowi tvp.info radca prawny Jerzy Pasieka. Reprezentuje on weterana AK kpt. Zbigniewa Radłowskiego oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Pozwali oni telewizję ZDF i wytwórnię filmową UFA Fiction, którzy wyprodukowali i wyemitowali serial „Nasze matki, nasi ojcowie”.

Przed krakowskim Sądem Okręgowym zeznawał prof. Julius Schoeps, jeden z konsultantów historycznego miniserialu. Świadek zeznawał za pośrednictwem wideokonferencji. Po pół godzinie przesłuchania pełnomocnik strony pozwanej stwierdził, że tłumaczenie jest niedokładne. Sąd zarządził krótką przerwę, po której zdecydował, że przesłuchanie będzie nagrywane, co umożliwi późniejszą weryfikację tłumaczenia.



– Wtedy okazało się, że świadek opuścił salę nagrań, bo nie zgodził się na nagrywanie swoich wypowiedzi – relacjonuje nam radca Pasieka.



Specjalista od holokaustu



Pasieka zwrócił jednak uwagę, że podczas tego krótkiego przesłuchania, kiedy część pytań zdążył zadać jedynie sąd, padły ważne sformułowania. – W naszej ocenie wskazują one na to, że konsultację przeprowadził historyk, który nie jest specjalistą od spraw polskich, a, jak sam przyznał, od Holokaustu. To pozwala budować opinię, że konsultacja była wykonana przez osobę, która nie ma wystarczającej wiedzy o Armii Krajowej i polskim podziemiu – powiedział prawnik.

Pasieka podkreślił, że niemiecki historyk kilkakrotnie dopytywany przez sąd, dlaczego nie zwrócił uwagi, że żołnierze AK są pokazywani z opaskami na rękach, co jest niezgodne prawdą historyczną, nie uzyskano odpowiedzi.Pasieka wyjaśnił, że w tej sytuacji sąd w najbliższych dniach na posiedzeniu niejawnym ma zdecydować, co dalej w kwestiach technicznych. Rozważane jest sesja wyjazdowa, która może ułatwić przesłuchanie świadków.

Pewne są za to dwa kolejne kwietniowe terminy, podczas których będą przesłuchiwani pozostali świadkowie oraz strony sporu.



Oczywisty przekaz



Niemiecki film przedstawiał swobodną interpretację faktów historycznych. Wynikało z nich, że choć Niemcy są odpowiedzialni za zbrodnie, to popełniali je znajdując się często w sytuacji bez wyjścia. Polacy zaś, mając możliwość wyboru, kierowali się pogardą i chęcią mordu na Żydach.



Podczas poprzedniej rozprawy, która odbyła się w styczniu, zeznawał biegły, polski filmoznawca dr hab. Konrad Klejsa z Uniwersytetu Łódzkiego. Wówczas strona niemiecka oponowała twierdząc, że jak wszyscy Polacy, jest „skażony” i uniemożliwia mu to wydanie bezstronnej opinii.



Biegły został jednak dopuszczony przez sąd; nie pozostawił na filmie suchej nitki. Stwierdził m. in., że niezależnie od tego, gdzie znajduje się odbiorca tego filmu – czy to jest osoba z wykształceniem podstawowym w Meksyku, czy profesor uniwersytetu w Niemczech – przekaz, że żołnierze AK są antysemitami i co najmniej współdziałają w mordowaniu Żydów, jest oczywisty.